Dinossaurinho voador foi na contramão da evolução

Nanananananananana, Batsauro!



É um pássaro? É um pterodáctilo? É um morcego? Não, é o Yi Qi, um dinossauro com o tamanho de um pombo, cujo nome entrega a origem – quer dizer “asa estanha” em chinês. Ele foi encontrado em 2007 na Formação Tiaojishan, na Província de Hebei, e o resultado dos estudos foi publicado agora. O fóssil foi datado de entre o Jurássico Intermediário e Superior, há cerca de 160 milhões de anos atrás.

Continua após a publicidade

O que torna o Yi Qi bizarríssimo não é que ele podia voar – ele é, afinal, um membro da família dos manirraptores, da qual evoluíram as primeiras aves, por volta da mesma época. Mas essa evolução veio por meio de penas aerodinâmicas, enquanto o Yi Qi tem ossos nas asas, que sustentavam uma membrana. Isto é, ele voava como os pterossauros – que não eram dinossauros – e os morcegos, que foram surgir muitos milhões de anos depois.

“A documentação dos membros posteriores únicos do Yi aumenta enormemente a disparidade morfológica que sabe-se existir entre os dinossauros, e chama a atenção para a extraordinária amplitude e riqueza da experimentação evolutiva que tomou lugar perto da origem das aves”, afirmaram os cientistas chineses. Em outras palavras, durante a evolução do voo das aves, assim como na invenção do avião, houve uma fase Esquadrilha Abutre.