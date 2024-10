Lua foi formada por impacto massivo

Por Fabio Marton





A grande colisão que deu origem à Lua [Crédito: Nature]

Quando os astronautas trouxeram pedras da Lua, o que foi descoberto era ao mesmo tempo frustrante e intrigante. A composição química das pedras lunares é praticamente igual às da Terra. Mais ou menos pela mesma época, cientistas propuseram que a Lua foi formada por uma imensa trombada cósmica entre a Terra e um planeta com o tamanho de Marte. A teoria foi bem aceita, porque seus cálculos combinavam com o tamanho da Lua e a ausência de um núcleo de ferro, como o da Terra.

Mas isso levou a um paradoxo. Se a Lua foi formada pela colisão, a maioria do material dela deveria ser como o do planeta perdido, não da Terra. As chances que esse planeta fosse quase idêntico à Terra, fazendo a Lua ser como é, eram tidas por mínimas, por volta de 1%. Suficiente para por em dúvida toda a teoria da colisão.

Um estudo do Instituto Israelense de Tecnologia recalculou essas possibilidades levando em conta que o planeta fosse formado bem próximo ao nosso. Por suas contas, na colisão com esse objeto, as chances de criar a lua aumentam para 20% a 40%. A teoria da trombada primordial agora é bem mais plausível.

Não foi mencionado pela pesquisa, mas a data da colisão, logo no início da formação do Sistema Solar, há 4,5 bilhão de anos, bate em cheio com a época em que outra pesquisa recente afirma que Júpiter se aproximou do Sol e bagunçou todo o Sistema Solar.