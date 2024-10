Veja a Estação Espacial Internacional de casa

Por Fábio Marton



Via

Com 108,5 metros de largura, a Estação Espacial Internacional é o maior objeto posto no espaço por humanos. Pode não estar nem perto da USS Enterprise, quem dirá os cruzadores de Star Wars, mas tem a vantagem de ser real. E tão grande que pode ser vista da Terra a olho nu. Nessas horas, é o segundo objeto mais brilhante no céu, depois da Lua.

A estação dá 15 voltas por dia pela Terra e o trajeto de sua órbita permite que seja visível em 95% da superfície, o que – boas notícias – inclui o Brasil inteiro.

A NASA dá uma mão para quem quer dar uma de voyeur espacial: esse site permite escolher a cidade e avisa a que horas, por quanto tempo e em que posição no céu a estação vai aparecer. Quem se cadastrar pode receber o aviso por e-mail. Para ler as coordenadas, é preciso saber um pouquinho de inglês e geometria. Por exemplo, 11 above S, a posição em que a estação deve aparecer em São Paulo, às 19h42 do dia 23 de março de 2015, quer dizer 11 graus sobre o sul. Considerando que 90 graus é o topo da abóbada celestial, isso quer dizer quase colado ao horizonte. O que quer dizer que… é, não vai dar pra ver, com o lindo skyline de quadradões cinzas com que as empreiteiras resolveram nos brindar. No dia 25, passará a 43 graus su-sudeste – aí sim. Fica a dica.

Outra opção são aplicativos como o ISS Detector, para Android, ou o ISS Spotter, para iPhone, que avisam a hora abrir as cortinas e botar a cabeça para fora. E – não é prático, mas é meio hipnótico – você pode acompanhar a posição da Estação em tempo real aqui, cortesia da NASA e Agência Espacial Europeia.

A olho nu, a estação parece com a luz de um avião, se deslocando visivelmente de um ponto a outro do horizonte. Com um binóculo com aumento de 20 vezes já é possível enxergar seus contornos, principalmente os painéis solares. E, com ferramentas mais potentes, é possível imagens como a abaixo, tirada pelo holandês Ralf Vanderbergh em 2009:

Foto: Ralf Vandenbergh, Creative Commons

Só não espere que seja fácil: quanto mais zoom, mais difícil é seguir o movimento da estação sem tremer feito vara verde no banhado. Fotos como essa só foram possíveis usando equipamentos especiais, que permitem ao telescópio acompanhar o caminho pelo céu. Para quem quiser se aventurar, o site Universe Today traz um guia sobre como tirar fotos espetaculares como essa, que até já pegaram astronautas tomando uma fresca do lado de fora.

