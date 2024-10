10 easter eggs que você não viu em Demolidor

Como de costume, a Marvel adora salpicar referências em seu universo, e a série Demolidor (veja 5 motivos para assisti-la) não é uma exceção. Aqui estão alguns dos melhores easter eggs:

1) Os Vingadores

Em um dos pôsteres lançados para divulgar a série, é possível ver a Torre dos Vingadores no fundo.

2) Stone

Ao final do sétimo episódio, podemos ver Stick conversando com um alguém de costas. Rumores dizem que esse alguém pode ser o personagem Stone. Nos quadrinhos, Stone é o segundo em comando da organização A Casta, liderada por Stick.

3) Melvin Potter

O alfaiate de Fisk, que cria seus ternos resistentes, é Melvin Potter – nos quadrinhos, um vilão do Demolidor conhecido como Gladiador. Nas cenas em sua oficina, pode-se observar seu símbolo e alguns desenhos do projeto de sua lâmina. Como combinado, ele promete produzir a roupa para Matt desde que o herói mantenha “Betsy” a salvo. Essa “Betsy” é Betsy Beatty, sua terapeuta – que, nas HQs, torna-se sua mulher.

4) Universo Marvel

Há alguns vestígios do universo compartilhado, como o fato de a cidade estar em “reconstrução” (pós-Vingadores). Uma matéria de jornal emoldurada no escritório de Ben Urich também alude a isso.

5) Cameo de Stan Lee

Muita gente achou que o mestre Stan Lee não faria seu tradicional cameo em Demolidor. Mas ele apareceu no último episódio, em um retrato pendurado na delegacia.

6) Metalóide

O vilão Metalóide, surgido nos anos 60, tem pernas que se esticam e tem uma fama de ridículo que, convenhamos, é bem justificada. Na oficina de Melvin Potter, podemos ver sua armadura.

7) Serpente de Aço

Também há uma referência ao Serpente de Aço, inimigo do Punho de Ferro, nos pacotes do material produzido pela Madame Gao. O símbolo é a insígnia do vilão.

8) Homem-Absorvente

No ginásio em que Matt treina, vemos um pôster antigo de “Crusher versus Murdock”. Logo no começo, é citado que seu pai perde para esse tal Crusher. Trate-se de Carl “Crusher” Creel, o Homem-Absorvente, que pode ser visto na série Agents of S.H.I.E.L.D.

9) Night Nurse

Claire Temple, personagem de Rosario Dawson, nos quadrinhos é uma enfermeira que se envolve romanticamente com Luke Cage (o que pode indicar uma ligação entre as duas séries do Netflix). Mas a personagem da série é uma mistura com a Night Nurse, uma enfermeira que cuida de super-heróis e chegou a aparecer na saga Guerra Civil.

10) Elektra

Em meio aos flashbacks do episódio Nelson X Murdock, Foggy cita uma tal “garota grega”. Trata-se de uma clara alusão a Elektra Natchios, a heroína grega que também é interesse romântico de Murdock nas HQs.