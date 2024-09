Dica TdF – A Casa de Hades

Grupo de leitores-colaboradores da ME que ajuda a revista sugerindo pautas e alimentando este blog cultural

“Para meus maravilhosos leitores: Lamento pelo último suspense.” São com essas palavras que Rick Riordan introduz o quarto livro da série Os Heróis do Olimpo: A Casa de Hades (Ed. Intrínseca, 496 pgs., R$ 39,90).

Aqueles que acompanham a série sabem que, no volume anterior, A Marca de Atena, os últimos capítulos foram bem tensos e o final, muito inesperado: os protagonistas Percy e Annabeth caem no tártaro (o lugar mais profundo e maligno da Terra) depois de uma batalha com a rainha das aranhas.

Agora, Percy e sua companheira precisam atravessar o cruel abismo para fechar as Portas da Morte e impedir que a toda poderosa Gaia (a Mãe Terra) libere os piores demônios na superfície.

Enquanto isso, os outros semideuses precisam chegar a Épiro e fechar as Portas da Morte pelo outro lado para que o plano funcione, mas o caminho até lá é traiçoeiro, com diversos monstros e seres da mitologia greco-romana renascidos.

Nessa nova história, os heróis estão mais maduros e sua evolução é notável. Riordan inova mostrando os personagens de diversos ângulos, moldando-os aos poucos e sempre deixando um pouco a ser descoberto ainda. Nesta aventura, personagens queridos retornam e algumas revelações surpreendentes nos deixam completamente atônitos, nos fazendo pensar “Ah, então é por isso…”.

A Casa de Hades tem uma narração muito envolvente e também hilária em diversos pontos, embora algumas cenas tenham uma comédia desnecessária que quebra o clima de tensão e suspense. A história é bem fácil de pegar, mas não pense que é bobinha: na verdade, o desenvolvimento dos personagens é bem complexo e te leva a enxergar com outros olhos as histórias que já ouviu sobre mitologia.

Não importa se você quer uma nova saga pra se envolver ou apenas uma leitura divertida e relaxante: A Casa de Hades promete agradar gregos e troianos romanos.

