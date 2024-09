Dica TdF – Angry Birds Go!

A Rovio, dona da franquia Angry Birds, não perde tempo. Seus famosos – e altamente lucrativos – pássaros zangados já fazem parte do universo de Star Wars e seus arqui-inimigos suínos ganharam um jogo só deles (Bad Piggies). Mas o mais novo game da linha é muito divertido e tem de tudo para ser o melhor. Ou quase.

Em Angry Birds Go!, os pássaros mais famosos do mundo disputam corrida. Grátis para iOS, Android e Windows Phone, o jogo coloca as aves em acirradas provas de kart contra elas mesmas e os porcos. Existem cinco tipos de corridas, desde a tradicional mano a mano até aquela em que o objetivo é detonar todas as frutas em seu caminho. Coletando as moedas e diamantes durante as voltas, dá para turbinar o kart e trocar por power-ups. A dificuldade dos níveis vai aumentando e, conforme você vence desafios, desbloqueia novos corredores, cada um com um poder diferente para atrapalhar os adversários.

A jogabilidade é ótima, simples e funcional. O controle não tem botões de aceleração ou frenagem (o jogo acelera sozinho), contando apenas com setas na tela para direcionar o carrinho. Você também pode só inclinar o smartphone, se preferir. Os gráficos estão caprichados, com os personagens passando por uma transição agradável do 2D para o 3D.

Há quatro áreas e doze pistas no jogo, cada uma com sua série de desafios própria. Todas as fases foram bem desenhadas e a maioria conta com atalhos e caminhos alternativos. Até os efeitos sonoros são ponto forte. Os sons dos pássaros e a trilha de fundo mantêm a personalidade da série e tornam a experiência mais divertida.

O ponto negativo, pelo menos para alguns, são as compras dentro do próprio aplicativo. É preciso de muitas moedas para desbloquear alguns carros e para atualizá-los, o que exige inúmeras corridas iguais só para juntar moedas – o jogo fica repetitivo facilmente. Além disso, as aves têm um limite: só é possível usar o mesmo personagem cinco vezes. Depois, é preciso esperar ele “descansar” por cerca de uma hora. Está com todos os personagens cansados? Então ou você paga para recarregá-los ou espera para jogar de novo.

Para os mais ansiosos, é complicado seguir sem fazer algumas pequenas compras. Até porque, quanto mais se avança, mais o preço aumenta e mais moedas vão precisar ser coletadas. Mas, para os mais pacientes, cabe aproveitar o máximo que puder. Digo por experiência própria que as compras são dispensáveis. Afinal, as fases oferecem muitos desafios em todos os tipos de corrida, então não chega a ser tão repetitivo. E quanto mais personagens você tiver, mais vidas você terá para jogar.

Angry Birds Go! ainda não permite disputas entre amigos, infelizmente, mas isso está prometido para uma atualização futura. Mesmo assim, a Rovio acertou ao criar o game e agradou muito aos fãs! Ele é simples, conta com belos gráficos, corridas bem desenvolvidas e pode ficar viciante. Aproveite e complete os desafios, tem alguns que realmente vão te pôr à prova. Uma boa jogatina pra você!