Dica TdF – Branca de Neve

Um bom livro para quem adora tipografia e boas ilustrações é Branca de Neve (Ed. Geração Editorial, 80 pgs., R$ 26). Com o conto original dos Irmãos Grimm e ilustrações maravilhosas de Camille Rose Garcia, esse é aquele tipo de livro que você vai querer expor na sua estante, de tão lindo que é.

O livro contém a história original da Branca de Neve (aquela da maçã envenenada mesmo), porém com personagens descritos e redesenhados de formas bem diferentes das que imaginávamos e vimos no filme infantil. Do início ao fim, percebemos um design totalmente inovador e uma organização criativa dos textos, que são os pontos mais fortes dessa obra de arte.

Uma coisa bem legal também é que o design da folha acompanha a situação na história. Se for uma parte assustadora e tensa, a página fica escura, com letras vermelho-sangue. Se for uma cena feliz e calma, a página fica com tons mais claros e letras mais suaves.

Mesmo sendo um livro fino e de leitura bem fácil, vale muita a pena comprá-lo! Assim como eu, amantes de uma boa ilustração e design vão adorar ter esse livro do lado na cabeceira da cama. A ilustradora também tem um blog pessoal muito legal.