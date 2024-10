Dica TdF – Cachorros Submarinos

Você já imaginou como seria ver o momento exato em que um cachorro bate a cara na água para pegar uma bolinha no fundo de uma piscina? Pois então, este livro realiza o seu desejo! Cachorros Submarinos (Ed. Intríseca, 144 páginas, R$ 23,90), do fotógrafo Seth Casteel, é um livro fotográfico que mostra diversos cachorros submersos em busca de bolas e argolas ou apenas mergulhando para se refrescar e se livrar do calor.

Aí você se pergunta: por que vou comprar um livro que só contém fotos? Simples, para dar umas boas risadas. A maioria das imagens traz os cachorros abrindo uma boca enorme e parecendo que estão fazendo careta. Outras são fofas e algumas têm cachorros no exato momento em que caem na água. Mas tem também as sinistras, como a de Stanley (um cachorro da raça chesapeake bay retriever), em preto e branco, que mostra sua boca enorme com as presas em evidência. Nem parece um cachorro!

Uma das mais fofas do livro é a de Kona, uma labrador retriever de apenas um ano e meio que mergulha e, aparentemente, fica mais intrigada com a câmera do que com a bolinha. Entre as cômicas, vale destacar a de Rhoda, um dachshund que parece estar desesperado para pegar uma bola laranja e acaba fazendo uma das caras mais engraçadas do livro.

O livro atende muito bem, e de várias maneiras, o seu objetivo. Como dito antes, é apenas por curiosidade mesmo, já que não tem grandes textos com histórias e personagens marcantes. São apenas cachorros que te proporcionam um momento bem legal. Uma dica que dou é “ler” o livro com um fone de ouvido e uma música que te lembre seu cachorro.

No final, temos as fotos de cada cão em terra firme. É engraçado ver como é a cara de cada um sem as caretas.

O autor do livro, Seth Casteel, é um fotografo muito premiado e suas imagens de cachorros já foram publicadas no New York Times. Se você é amante de fotos ou de cachorros, esta é uma ótima sugestão!

