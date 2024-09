Dica TdF – Hotel Transilvânia

Os monstros de Hotel Transilvânia ainda são contra a instalação de cadeiras nos cinemas

Hotel Transilvânia, a mais recente animação dos estúdios Sony Pictures, ficou por duas semanas no topo das bilheterias dos cinemas brasileiros. O filme permanece em cartaz e é uma boa pedida para quem está à procura de uma produção diferente.

Depois da saga Crepúsculo e do decepcionante Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros, é a vez de as crianças curtirem um filme que fala dos (não tão mais) assustadores vampiros. A diferença é que, além deles, o filme também trata de múmias, lobisomens, zumbis e até do Pé Grande! Mas não deixe isso te fazer pensar que o filme é exclusivo para crianças. Na verdade, ele diverte e faz rir pessoas de todas as idades.

No filme, Conde Drácula é o fundador e administrador do hotel para monstros localizado “bem no meio de 400 acres de floresta mal-assombrada, cercada pelas terras dos mortos-vivos”. No aniversário de 118 anos de sua filha, Mavis, ele convida seus amigos monstros para comemorar.

No entanto, Mavis prefere, com a autorização do pai, sair para explorar o mundo e conhecer os humanos. Drácula então bola uma farsa para assustar sua filha e convencê-la de que os humanos são perigosos, atraindo para seu hotel um destemido viajante chamado Jonathan. Os eventos colocam em risco a segurança do hotel e a confiança que os amigos de Drácula e sua filha têm no vampirão.

O criador de O Laboratório de Dexter e Samurai Jack, Genndy Tartakovsky é quem dirige o filme, que conta com as vozes de Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi, Jon Lovitz e Cee Lo Green no áudio original.

O filme estreou no dia 5 de outubro, então é melhor correr para pegá-lo antes que saia das salas brasileiras!



Jonathan explica seu cabelo para Mavis: “estou fazendo cosplay do Beakman”