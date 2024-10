Dica TdF – Semideuses e Monstros

Grupo de leitores-colaboradores da ME que ajuda a revista sugerindo pautas e alimentando este blog cultural

Em Semideuses e Monstros (Ed. Intrínseca, 272 pgs., R$ 29,90), 15 autores convidados apresentam ensaios sobre o mundo da série Percy Jackson e Os Olimpianos. Os textos são escritos por autores não tão conhecidos, mas que têm algo a dizer. Eles foram escolhidos pelo próprio Rick Riordan, criador da saga, que também organizou o livro e assina a introdução. O autor se disse surpreso ao ver pessoas analisando o universo que criou.

O livro aborda grandes perguntas que os leitores já podem ter feito a si mesmos, como “Qual seria seu melhor pai olimpiano?” e “Como identificar monstros disfarçados?”. Os autores respondem a seu modo, mas pesquisam e tratam dos assuntos com seriedade. O bacana é que, além de entender mais daquele universo que amamos pela perspectiva de outras pessoas, acabamos aprendemos novas coisas com a maioria dos textos. Por mais que alguns deles sejam bem chatos e inúteis, no fim de cada ensaio você consegue tirar algo a mais da mitologia grega, o que é sempre bem vindo.

Os ensaios tratam de assuntos diversos: desde a história de Dionísio, o deus que lidera o Acampamento Meio-Sangue, até uma justificativa sobre por que se tornar uma caçadora de Ártemis é legal. Há muitas analogias entre a saga e a mitologia grega – e, no fundo, o livro serve mais para entender como essas lendas antigas e seus significados foram adaptados para a série de Rick Riordan. Por não serem textos de ficção, e sim análises, os capítulos às vezes assumem um tom acadêmico. Isso pode ser chato para quem é fã e esperava mais aventuras no universo de Percy.

O texto também é um pouco cansativo e não traz aquela tradicional empolgação a que os leitores estão acostumados. Outro aspecto negativo é o fato de o livro trazer muitos aconselhamentos desnecessários aos leitores que esperam ler mais sobre o case de sucesso da saga.

Esse livro é apenas pra você que tem certeza que quer se aprofundar no universo criado por Riordan e conhecê-lo a partir da perspectiva de outras pessoas. Vá com cuidado, pois alguns dos textos podem te fazer pensar “tá, e pra que eu li isso?”. Mas outros vão apenas somar ao seu conhecimento mitológico e fazê-lo se encantar ainda mais por esse mundo.