TdF 2014 – As pérolas das inscrições

Se você acha que é fácil selecionar a Turma do Fundão, está muito enganado. Todo ano, aparece um pessoal nas fichas com umas histórias bem bizarras pra contar. São duas perguntas que mais geram pérolas: “Qual a coisa mais nojenta que você já fez?” e “Qual foi o sonho mais bizarro que você já teve?”. A gente fica aqui lendo e querendo acreditar que isso não pode ser real.

Como sempre, dividimos com os leitores a nata das respostas. Segure a respiração e venha com a gente!

Qual a coisa mais nojenta que você já fez?

– Quando era pequena, tinha mania de peidar na cara dos meus primos e falar “’pega esse”. Até que um dia fui fazer isso na cara de um que estava deitado e veio algo quente. Senti que era merda e simplesmente tirei as calças e joguei na cara dele.

– Lambi cocô de pardal. Foi numa brincadeira meio La Fênix. Eu e uns amigos víamos sempre o canal e vimos que na internet tinha uma galera que fazia umas nojeiras, entre elas, tinha um cara que lambeu cocô de gaivota, então pensei “por que não?”. Como a gente só tinha pardal, foi esse mesmo! Ah, é amargo.

– Entrei em uma roda de pum, meus amigos correram. Eu fiquei lá só para sentir o cheiro.

Continua após a publicidade

– Eu chupei o sangue da minha amiga. Assim, ela ama Crepúsculo e tal. Daí eu, besta, tava vendo aquilo né, fui lá e empurrei ela na rua. Depois, quando ela foi lavar o machucado, ainda tava saindo um pouco de sangue e fui lá e chupei.

– Quando eu tinha 5 anos, eu comia insetos por dinheiro. Gafanhotos, formigas e alguns outros. Não me arrependo.

– Tomar urina sem querer. Meu primo sempre foi preguiçoso, mas eu não fazia ideia do quanto. Eu estava no quarto dele usando o computador e do lado tinha umas garrafas de refrigerante. Eu, na sede, abri e dei um gole. Infelizmente, era urina. Fiquei sem falar com ele uns 3 meses.

– Quando eu tinha 9 anos, a minha avó estava fazendo um churrasco e montou uma piscina no quintal. A minha prima mais nova mastigava as carnes e cuspia dentro da piscina. Apesar da água turva e de ter umas picanhas no fundo, a gente continuou nadando.

Continua após a publicidade

– Foi quando teve um trabalho de biologia e tive que abrir um sapo. Só que, quando abri o sapo, cortei no lugar errado e espirrou sangue no meu rosto.

– Quando eu tinha seis anos, lançou um filme com a Xuxa, Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida, um filme muito empolgante. Em um dos desafios, Xuxa tinha que comer uma minhoca, e ela comeu. E eu também.

– Bem, eu lambia a parede e eu ainda falava que era gostoso. Quem sabe ajudava em alguma coisa?

– Eu já passei cocô de cachorro em todo o meu corpo.

Continua após a publicidade

– Quando minha tia contou que minha prima tinha enfiado um macarrão no nariz e eu queria experimentar. Então, no dia seguinte, eu peguei macarrão cru e enfiei no nariz, e ficou preso. Aí peguei uma pinça e arranquei junto com meleca e sangue, depois eu comi (crianças sabem como viver).

– Quando eu tinha uns 3 ou 4 anos, na escolinha, eu pedi pra professora para ir ao banheiro, ela deixou e eu fui fazer um cocozinho. Eu tive a capacidade de, depois de terminar, pegar o cocô na mão e levar pra professora, sem calça e sujo, mostrar para ela como era “bonitinho”.

– Beijei minha melhor amiga em um jogo. Vomitamos em seguida.

– Eu nunca tive medo de baratas e minha irmã sempre teve esse medo de sobra, então quando havia alguma barata em casa, era eu quem matava, mas sempre em troca de algo. Certa vez, minha irmã não tinha dinheiro, então ofereceu em troca do “serviço” que eu poderia chupar o sangue de um machucado dela no braço. Eu adoro sangue (mas não sou vampira) e aceitei. Não acho nojento, mas também nunca contei pra ninguém…

– Quando pequena, tinha o hábito de chupar esponjas de banho e lamber pedras, ainda mais se estas estivessem no sol, pois, acreditem, o gosto fica melhor.

Continua após a publicidade

– Vou ser breve, pois isso me traz um vergonha gigante… Uma vez, com 15 anos, funguei a calcinha menstruada da minha ex-namorada, que estava no chão do banheiro da casa dela. Essa molecada com “paudurecência” e virgem e sem limites… tsc tsc

– Certa vez, eu enchi a cara, acabei vomitando. Cheguei em casa e fui direto dormir. No outro dia, quando acordei, senti que tinha algo na minha boca. Quando passei a língua, percebi que era um pedaço de carne do dia anterior. Como estava com muita dor de cabeça, apenas dei uma mastigada e engoli novamente.

– Coincidentemente, a situação mais nojenta pela qual passei ocorreu estes dias, quando eu estava no supermercado e, de repente fui soltar um pum e perdi o controle do meu esfíncter e fiz o número dois sem querer. Assustada com a situação e nem querendo acreditar no que tinha acontecido, eu soltei um segundo pum para garantir se eu realmente tinha evacuado nas calças sem querer ou se na verdade não poderia ser menstruação. Bom, ao peidar pela segunda vez, defequei mais, então corri para o banheiro do mercado e me limpei um pouco e pus vários papéis na calcinha e na calça para conter um pouco a situação até chegar em casa.

– Quando eu tinha uns 7 anos, enfiei um tic-tac em cada narina e depois comi com ranho e tudo.

Continua após a publicidade

– Uma vez, estava brincando de lutinha com o garoto que eu gostava no sétimo ano e nós começamos a rolar no chão. Aí claro, eu não podia deixar a cena bonitinha de filme romântico acontecer, então como eu estava por cima dele, fui fazer aquela brincadeira de cuspir e puxar de volta. Acontece que eu estava resfriada, então o cuspe, além de ter saído verde com catarro, eu não consegui puxar de volta.

– Que eu me lembre, foi ter pegado um morcego morto na rua, ter jogado em direção à minha namorada e gritado: “BATMAAAN… NANANANANANANA…” haha, foi nojento, apanhei dela depois.

Qual foi o sonho mais bizarro que você já teve?

– Terry Crews gritando no meu ouvido “po- po- po- po-POWER”.

– Meu sonho mais bizarro foi quando sonhei que estava fazendo sexo com uma japonesa no banheiro e nesse banheiro tinha um espelho e eu o olhava e via que eu era o Jackie Chan e a japonesa de repente ficava com a cara do Chris Tucker. Depois desse dia eu nunca mais assisti A Hora do Rush e pornô asiático antes de dormir.

– Sonhei que estava no filme Jason vs. Freddy. No sonho eu estava preso e o Jason vinha com sua serra elétrica e cortava meu saco.

– Sonhei que o Edward Cullen tinha me engravidado enquanto nós estávamos bêbados.

– A coisa mais nojenta que eu já fiz foi meter a mão no bumbum porque tava coçando muito. No final das contas, era só uma formiga me estuprando.

– Meu sonho mais bizarro e maravilhoso ao mesmo tempo foi sonhar que eu tava transando com o Charlie Sheen. Ele transa bem pra caramba, por sinal, e tem um piru perfeito.

– Foi em um sonho em que eu estava defecando e o filosofo Sócrates me puxou para o esgoto e me mostrou o mundo dos cocôs.

– Já tem um tempo então não lembro dos detalhes, mas o que me lembro é que uma amiga minha me ligava e pedia que eu fosse à sua casa. Quando eu cheguei lá, ela bateu na minha cabeça e eu desfaleci. Acordei amarrado numa cadeira com a “barraca armada” ela tinha me dado viagra e ia “abusar sexualmente de mim”.

– Eu estava num bosque com toda a minha família, tirando fotos. Até que avistei uma casa rosa no topo de uma montanha, subi lá e era uma atração chamada “Casa dos horrores gays”. Entrei e tinha vários bonecos de cera assustadores em posições gays e a casa era toda rosa.

– Sonhei que tava deitada na minha cama, pronta pra dormir, quando um coelhinho de pelúcia subiu em mim dizendo “Atena quer te matar”. Dei um chutão no coelho, mas quando acordei, percebi que era o gato de casa, que havia dormido entre as minhas pernas e eu tinha acabado de chutar pro outro lado do quarto.

Curtiu? Confira também as pérolas das inscrições de 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017.