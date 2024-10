TdF 2015 – As pérolas das inscrições

Selecionar a Turma do Fundão não é fácil. Nós aqui da redação pagamos nossos pecados lendo centenas de fichas e escolhendo as melhores. No nosso questionário de inscrição, há uma pergunta que sempre rende respostas inacreditáveis: “Qual foi a coisa mais nojenta que você já fez?”. O objetivo da pergunta é avaliar a habilidade narrativa do candidato. Mas, não raro, o que acaba sendo testado é nossa capacidade de segurar o gorfo.

Conforme é tradição, reunimos neste post as “melhores” respostas da seleção deste ano. Leia depois de almoçar!

QUAL FOI A COISA MAIS NOJENTA QUE VOCÊ JÁ FEZ?

CATEGORIA 1: COCÔ

– Defecar na minha calça no meio da rua às três da madrugada e dormir perto de uma lixeira pra ninguém sentir que o cheiro vinha de mim

– Tive que procurar um anel da minha mãe por uma semana no cocô do meu gato. Como na época eu tinha 4 gatos e não sabia qual cocô era de quem, passei uma semana fuçando em 4 caixas de areia duas vezes ao dia. Não sei se vocês já cheiraram cocô de gato, mas é um dos piores cheiros desse mundo, e eles ficavam em volta de mim, olhando o que eu fazia, com certeza estavam rindo por dentro

– Não me lembro muito bem de coisas assim, mas o que me veio à mente foi enfiar a cabeça do meu irmão mais novo em uma privada com fezes e dar descarga. Foi totalmente nojento encontrar pedaços de fezes no cabelo dele depois

– Não tinha papel higiênico no banheiro, então tive que pegar folhas, sim, FOLHAS, e enfiar lá ate limpar tudo. No final a cueca não escapou.

– Acho que foi pegar meu cocô recém-cagado da privada. Eu tinha uns seis anos e meu irmão tinha me desafiado a pegar aquele pedaço retorcido. Fui lá e enfiei minha mão. Ao pegar o objeto duro e molhado, fiquei abismado, não sabia o que fazer, só sentir

– Quando eu fiz um papel machê de cocô com os meus amigos e colocamos na cadeira de todos os professores. A gente chorou de rir com a cara das pessoas

– Uma vez olhei minha bunda no espelho enquanto fazia o número 2

– Quando eu era criança, por volta dos meus 7/8 anos, eu gostava muito de uma garotinha, paixonite infantil. Aí ela disse pra eu encostar o rosto nas fezes de um cavalo, eu encostei de leve e saí correndo pra casa para limpar o rosto. Acho que isso foi bom pra minha pele, melhor que esfoliação facial

CATEGORIA 2: OUTROS EXCREMENTOS

– Comer um pão “com peido”. Sabe aquela coisa de desafios que todos bons amigos fazem? Fui desafiado a comer um pão depois que todos peidaram nele. Vomitei mas venci o desafio

– Foi rasgar um absorvente meu usado e ficar brincado com o algodão encharcado de sangue

– Eu tirava catota e passava no meu irmão

– Acho que foi quando eu peidei na cara da minha irmã mais nova até ela vomitar. Mas eu também já lambi o suvaco alheio

– Quando eu tinha uns 10 anos, eu saí do banho e fui brincar de forçar pum com o meu irmão no meio da sala, porém… a brincadeira saiu meio pela culatra pra mim, se é que você me entende. Falei pra minha mãe que tinha sido a cachorra

– Peidei embaixo da coberta e cobri a cabeça tendo que respirar (tenho o vídeo kkk)

– A coisa mais nojenta que fiz, eu acho que foi quando tentei guardar partes do meu corpo.

Eu tirei meu próprio sangue do meu braço (usei uma seringa pra isso) e botei em um vidrinho, o mesmo eu fiz com meu esperma, com minhas unhas, cabelos… Tava montando minha coleção

– Eu já fiz “sopinha de meleca de nariz” (com aqueles catarros de quando a gente tá gripado) e coloquei na sopa do jantar. Ate hoje não desconfiaram de nada

– Cortar a unha com o dedo inflamado. Meu dedo praticamente explodiu em pus, saiu até minha dignidade

– Foi urinar no meu dedo. Em um belo dia no carro do meu pai, fui testar se realmente o acendedor de cigarros funcionava, então liguei e pus a ponta do dedo. Como era de se esperar, doeu pra krlh, mas como eu era um garoto muito sabido, resolvi fazer oque o Bear Grylls ensinou: urinar no dedo

– Meu ex-jerk-namorado tava reclamando que estava com cera no ouvido, e não estava conseguindo tirar com cotonete. Então procurei na net, e parecia que, com água morna, era possível tirar. Beleza, ele deitou de lado, eu coloquei água no ouvido dele e ficou assim por uns 5 minutos. Quando ele virou, saiu tudo do ouvido dele. Tipo, uma diarreia. Sério, cara, parecia diarreia

CATEGORIA 3: BIZARRICES EM GERAL

– Gosto muito de Dois Amores, é um doce muito bom. Meu irmão não quis comer o dele, mas já tinha colocado na boca, devolveu no prato, eu comi. Aonde já se viu desperdiçar comida? Ainda mais Dois Amores né?!

– Eu coloquei um piercing no mamilo do meu ex-namorado em casa. Eu tinha 15 anos

– Eu estudo Biologia, então tive que estripar um ratinho de laboratório. Na verdade eu só tinha que retirar a perna dele, pra remover do fêmur a medula óssea, mas ele era muito pequeno, então eu cortei demais e todas as vísceras dele acabaram saindo. Acabei tendo uma crise de riso. O importante é que o trabalho científico foi cumprido. Mas eu fiquei com fama de assassina

– Por volta dos meus 11, 12 anos, eu gostava muito de comer bisnaguinha. E possuía um quadro forte de hipotireoidismo. Resultado: pelo menos umas quatro vezes, eu peguei no sono enquanto comia bisnaguinhas. Acordava todo sujo, com bisnaguinha no cabelo, no nariz… E não só em casa, mas na sala de aula, no ônibus…

– Coloquei meu testículo para fora e andei no corredor do colégio

– Em 2004 eu e outra amiga, a Marcela [nome trocado], tiramos uma lombriga que estava enganchada no ânus de outra amiga, a Joana [nome trocado]. Foi assim: estávamos brincando no quintal da casa da Marcela quando a Joana se agachou para pegar a bola. Como ela estava de short curto nós vimos uma “minhoca” saindo do bumbum dela. A Marcela correu pra dentro da casa e encontrou um alicate de unha que utilizei para retirar a lombriga. Como estava difícil de puxar e a Joana sentia muita dor, eu cortei a lombriga no meio e a mãe dela depois a levou direto para o hospital para retirar o restante

– Eu comi uma barata, mas foi super sem querer. Aqui perto de casa tinha um cara que vendia pastel, aí eu comprei um e mordi, mas veio com uma barata (barata mais crocante que eu já comi na vida) e sem perceber eu comi. Quando eu tava mastigando, senti um gosto estranho e cuspi

– Eu estava ajudando a lavar o banheiro, no caso, esfregando a parede atrás do chuveiro porque não sou obrigada a limpar o vaso, e eu morro de nojo daquela escovinha de esfregar o vaso, e minha prima sabia disso. Então ela enfiou a escova no vaso sanitário (sorte que tinha dado a descarga e já colocado desinfetante), e jogou água de dentro em mim. Lembro que pegou no meu rosto, foi horrível, eu lavei com shampoo e sabão e esfreguei com a força de mil jumentas

– Bem estranho e bem anti-higiênico, mas uma vez eu estava beijando um garoto e, depois que separamos o beijo, eu tirei um pelo pubiano de minha boca. Se eu não fiz nada, alguém fez…

– Alisei uma lesma. Eu estava dormindo no alojamento em um acampamento e senti que passei a perna em algo gelado no colchão. Em vez de eu me levantar e olhar, comecei a tatear pela cama até achar a lesma. E, não sabendo o que era, peguei ela na mão e alisei para tentar adivinhar. Quando notei o que era, levantei da cama aos gritos e sacudindo as mãos

– Arranquei uma verruga com uma faca de cozinha. Eu tinha uns 14 anos e tinha uma verruga perto do cotovelo. Sem querer, esbarrei na parede e ela ficou meio pendurada. Estava muito irritada com isso, então fui até a cozinha, peguei uma faca e arranquei. Para estancar a quantidade de sangue, coloquei sal. Foi absurdamente doloroso e desagradável

– A coisa mais nojenta aconteceu aos meus 3-4 anos, quando tinha uma empregada aqui em casa. Nos momentos vagos, ela descansava no sofá. Teve um dia, não sei o motivo, que eu resolvi lamber o pé dela kkkkk Até hoje não sei o que me passou pela mente

Curtiu? Confira também as pérolas das inscrições de 2012, 2013, 2014, 2016 e 2017.