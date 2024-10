TdF Conferiu – American Music Awards 2014

Neste domingo (23/11) foi ao ar o American Music Awards (AMA), uma das premiações mais importantes no mundo musical. A 42ª edição do prêmio foi apresentada novamente pelo rapper Pitbull e contou com apresentações de diversos artistas. No Brasil, o evento foi transmitido pelo canal pago TNT das 23h até 2h da manhã.

Entre os premiados da noite destacaram-se Katy Perry e One Direction, com 3 prêmios cada, e Taylor Swift, que recebeu o prêmio especial “Dick Clark Award for Excellence” das mãos de Diana Ross. Já Iggy Azalea levou 2 prêmios – Melhor Artista e Melhor Álbum de Rap/Hip Hop, vencendo Drake e Eminem nas duas categorias .

Continua após a publicidade

Mas o forte do evento são as apresentações ao vivo. A primeira performance da noite ficou por conta de Taylor Swift cantando seu mais novo single “Blank Space” com um cenário inspirado no clipe da música. O segundo show foi anunciado por Ansel Elgort, o Augustus Waters de A Culpa é das Estrelas, chamando ao palco Charli XCX, que cantou “Boom Clap”, da trilha sonora do filme. Acompanhada de um cenário cheio de balões cor de rosa, a cantora chegou com um vestido azul e, depois de acabar a música, trocou para uma roupa preta e maquiagem gótica e cantou “Break The Rules”, seu mais novo single, explodindo os balões e quebrando uma parte do cenário.

Iggy Azalea e Charli XCX cantaram “Fancy”, um dos hits do ano, e Lorde cantou “Yellow Flicker Beat” da trilha sonora de Jogos Vorazes: A Esperança. Ariana Grande impressionou quando subiu ao palco e fez uma apresentação acústica de “Problem” acompanhada de um piano e um saxofone, e “Break Free”, desta vez só com o piano, além de cantar também seu mais novo single, “Love Me Harder”, com o The Weekend.

Continua após a publicidade

Selena Gomez levou a platéia às lagrimas cantando “The Heart Want What It Wants”. Encerrando a premiação, vieram Jessie J com Nicki Minaj e Ariana Grande cantando “Bang Bang” e Jennifer Lopez e Iggy Azalea com “Booty”.

Confira a lista completa dos premiados abaixo:

Continua após a publicidade

Artista do Ano: One Direction

Artista Revelação: 5 Seconds of Summer

Single do Ano: “Dark Horse”, Katy Perry

Artista Masculino de Pop/Rock: Sam Smith

Artista Feminino de Pop/Rock: Katy Perry

Banda de Pop/Rock: One Direction

Álbum de Pop Rock: “Midnight Memories”, One Direction

Artista Masculino de Soul/R&B: John Legend

Artista Feminino de Soul/R&B: Beyoncé

Álbum de Soul/R&B: “Beyoncé”, Beyoncé

Artista de Rap/Hip-Hop: Iggy Azalea

Álbum de Rap/Hip-Hop: “The New Classic”, Iggy Azalea

Artista Alternativo de Rock: Imagine Dragons

Artista de Música Eletrônica: Calvin Harris

Artista Adulto Conteporâneo: Katy Perry

Artista Latino: Enrique Iglesias

Artista Masculino de Country: Luke Bryan

Artista Feminino de Country: Carrie Underwood

Banda de Country: Florida Georgia Line

Álbum de Country: “Just as I Am”, Brantley Gilbert

Trilha Sonora: Frozen

AMA Honor “Dick Clark Award for Excellence”: Taylor Swift