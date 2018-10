23 exercícios do CrossFit para decifrar a modalidade

Se fossem outros tempos, bem que poderíamos estar descrevendo um treino de gladiadores. Mas estamos em 2018. E um box de CrossFit em horário de pico está bem longe de parecer um coliseu com arquibancada de pedra e chão de terra. O que estes valentes rapazes e estas corajosas mulheres estão fazendo (sobre um piso emborrachado, cercados de obstáculos modernos e ao som de música alta) tem mesmo raízes em esportes mais antigos: o levantamento de peso, a ginástica e o atletismo.

Mas ganham alguns toques de calistenia (exercícios com o peso do próprio corpo) e de atividades como remar, pedalar ou pular corda. Para completar a mistura, os diferenciais ficam por conta de cada espaço (leia-se: séries de movimentos exigentes, daquelas de tirar o fôlego). Não poderia ser diferente em uma prática que levanta a bandeira da melhora geral nas nossas capacidades físicas, com todo o corpo em movimento.

O caminho para alcançar essa meta ambiciosa passa por alguns dos exercícios a seguir – todos eles podem evoluir para níveis de execução mais elevados. Vistos de forma isolada, não há nenhuma novidade de fato. Mas, segundo defende-se no CrossFit, a melhor forma de cumprir essa jornada extenuante é apostar em um coquetel poderoso: combinações de exercícios, boa técnica, variações constantes e alta intensidade.

23 exercícios do CrossFit

1. Box Jump

2. Ring Dip

–

3. Ring Muscle-up

–

4. Wall ball

–

5. Medicine ball clean

–

6. Kettlebell swing

–

Agachamentos

7. Air squat

–

8. Back squat

–

9. Front squat

–

10. Overhead squat

–

11. Pistol

–

Levantamento de peso

12. Shoulder press

–

13. Deadlift

–

14. Sumo deadlift high pull

–

15. Thruster

–

Peso livre

16. Push up

–

17. Burpee

–

18. Walking lunges

–

19. Sit-up

–

Barra fixa

20. Strict pull up

–

21. Strict chest to bar pull up

–

22. Toes to bar

–

23. Bar muscle up