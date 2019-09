3 notícias sobre felicidade

1. US$ 60 mil por ano é o salário ideal

Essa foi a conclusão do Gallup World Poll, pesquisa que entrevistou 1,7 milhão de pessoas, em 164 países – e perguntou quanto dinheiro alguém precisa ganhar para alcançar a felicidade. O valor varia conforme o poder aquisitivo local: na Austrália, o ideal é ganhar US$ 125 mil por ano – já na América Latina, bastam US$ 35 mil.

2. Finlândia é o país mais feliz do mundo

Quem diz é o Relatório Mundial da Felicidade da ONU, que avaliou 156 nações. Depois da Finlândia, os países mais felizes são Dinamarca, Noruega e Islândia. O menos feliz é Burundi, na África, que está mergulhado numa guerra civil desde 2015. O Brasil ocupa o 28 º . lugar do ranking, à frente de países como Portugal (77 º ) e China (86 º ).

3. Odor do parceiro deixa mulheres felizes

Cientistas canadenses recrutaram 96 casais heterossexuais. Os homens usavam uma camiseta por 24 horas (sem desodorante). Depois, suas esposas cheiravam aquela peça de roupa – ou a camiseta de um estranho. Quando sentiam o odor do marido, elas ficavam mais felizes e com menos cortisol, hormônio do estresse.