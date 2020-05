3 notícias sobre… máscaras

Parte do look

Máscaras personalizadas existem desde o início da pandemia, e continuarão tendência depois dela, já que o uso da proteção deve seguir firme. Nos EUA, a NBA já está vendendo máscaras com os logos dos times – por US$ 15. A Trevco, especializada em produtos licenciados, lançou até um plano de assinatura mensal a US$ 10 para máscaras de super-herói.

Versão caseira

Cientistas podem ter descoberto a receita para a máscara caseira perfeita. Ela é híbrida: tem três camadas e dois tecidos – algodão e chiffon, feito com fibras de elastano e poliéster. No teste, a combinação chegou a superar a eficiência de máscaras cirúrgicas. O chiffon é um material bastante usado em vestidos de festa – mas dá para substituí-lo por seda ou flanela.

Chamando reforços

Colocar uma meia de náilon debaixo da máscara aumenta sua proteção. Um estudo preliminar mostrou que elas ajudam a filtrar pequenas partículas no ar e reforçam a vedação no rosto. E isso vale não só para máscaras caseiras: no teste, máscaras cirúrgicas que bloqueavam 75% das pequenas partículas, com as meias, passaram a parar 90%.