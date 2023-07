5 brinquedos educativos para ensinar ciência às crianças

Aprender é parte essencial da infância, seja na escola ou dentro de casa. Mesmo assim, pode ser difícil inserir novas dinâmicas e atividades na vida das crianças (e, principalmente, tirá-las do celular). Uma boa opção é misturar diversão com aprendizado com brincadeiras e jogos.

Um exemplo é o clássico Operando, que ensina sobre anatomia enquanto as crianças se divertem com os pais ou amigos. Separamos alguns desses brinquedos para você apresentar aos pequenos.

Kit microscópio infantil Esse pequeno microscópio pode ser uma porta de entrada para o mundo da microbiologia. Ele acompanha 1 microscópio, 1 lâmina já preparada, 4 lâminas para preparar, 1 porta objetiva, 1 pinça e 2 frascos de ensaios para armazenar as amostras, todos acondicionados em uma caixa de papelão. Compre agora: Amazon - R$ 199,90

LAB 42 Experiências O LAB 42 é um jogo da estrela que, como o nome indica, apresenta 42 experiências diferentes aos jogadores. Esta é uma ótima forma de mostrar como a química das substâncias agem de uma maneira divertida e prática. Compre agora: Amazon - R$ 70,99

Quebra-cabeça Explorando o Corpo Humano O quebra-cabeça comum já é um jogo que desenvolve a percepção visual, a concentração e a coordenação motora. Explorando o Corpo Humano adiciona mais uma camada de conhecimento para a brincadeira, ao mostrar a anatomia humana para as crianças, incluindo até um guia de curiosidades sobre as partes do corpo. Compre agora: Amazon - R$ 44,99

Astronomia Astronomia é um kit de ciências que integra conteúdo didático e muita diversão! Ele ensina conceitos relacionados à astronomia por meio de atividades simples e criativas. Compre agora: Amazon - R$ 105,31

Alquimia 45 Experiências O Alquimia 45 funciona de forma parecida com o LAB 42, só que desta vez com 45 experiências. Alquimia possibilita que as crianças brinquem com a mistura de elementos encontrados na natureza para observar as mudanças que eles sofrem, desde a cor até a densidade. Compre agora: Amazon - R$ 71,49

Vale lembrar que alguns destes jogos acompanham substâncias químicas, então devem ser usados sempre na supervisão de um adulto!

