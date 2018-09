9 participações especiais em “The Big Bang Theory”

A próxima temporada de The Big Bang Theory será a última. O anúncio, feito na última quarta (22), pegou muita gente de surpresa. A série ainda rendia bons níveis de audiência, mas problemas com a renovação de contrato de Jim Parsons, que interpreta Sheldon Cooper, fizeram com que os produtores decidissem encerrar o programa.

No ar há 11 anos, desde 2007, umas das comédias de maior sucesso da televisão americana dos últimos anos foi também responsável por popularizar o universo nerd e da ciência. Ao longo das temporadas, uma porção de personalidades desses dois mundos foi homenageada em participações especiais. A seguir, a SUPER relembra alguma delas.

Aviso: talvez você pegue algum SPOILER a partir daqui. Depois não vale dizer que não avisamos.

Neil deGrasse Tyson

Quando? The Apology Insufficiency (T04E07)

O astrofísico e apresentador da série Cosmos aparece na quarta temporada do programa, e Sheldon relembra o cientista que suas impressões sobre Plutão ajudaram o “ex-planeta” a ser rebaixado para a categoria de planeta-anão. Ele fará mais uma participação especial, o primeiro episódio da última temporada.

–

Elon Musk

Quando? The Platonic Permutation (T09E09)

O empresário que quer levar a humanidade à Marte (entre outras coisas) bateu um papo com Howard (Simon Helberg) enquanto os dois lavavam a louça de um jantar comunitário de Ação de Graças.

–

O elenco de Star Trek (e sua próxima geração)

Quando? Vários episódios

Como não poderia faltar em uma série estrelada por nerds, a galera de Jornada nas Estrelas já deu as caras em The Big Bang. Leonard Nimoy, o eterno Spock, apareceu dublando um action figure do personagem que conversa com Sheldon. O ator George Takei, que interpretou Sulu na série original, fez uma participação em um sonho de Howard.

–

Os atores de Star Trek: Next Generation LeVar Burton e Will Wheaton (foto) também apareceram na série. Wheaton, inclusive, participa recorrentemente e é o nêmesis de Sheldon.

–

Stephen Hawking

Quando? The Hawking Excitation (T05E21)

Sheldon consegue apresentar um trabalho de física para uma das maiores mentes do século, mas o físico encontra um erro logo nas primeiras páginas. A reação natural? Desmaiar.

No último episódio da 11ª temporada, a série fez uma homenagem a Hawking, mas que acabou não entrando no ar. Logo depois da exibição do programa, a produção disponibilizou a cena na internet:

–

Steve Wozniak

Quando? The Cruciferous Vegetable Amplification (T04E02)

O co-fundador da Apple apareceu comendo no restaurante em que Penny (Kaley Cuoco) trabalha, o Cheesecake Factory. Sheldon, por meio de um robô, tentou pedir um autógrafo para ele, sem sucesso.

–

Buzz Aldrin

Quando? The Holographic Excitation (T06E05)

O astronauta foi um dos primeiros homens a pisar na Lua, durante a missão Apolo, da Nasa. Ele aparece entregando doces para crianças no Halloween.

–

Stan Lee

Quando? The Excelsior Acquisition (T03E21)

Responsável pela criação de dezenas de personagens icônicos da Marvel, como Homem-Aranha, Hulk e o Quarteto Fantástico (além de suas participações marcantes nos filmes da Marvel), Stan Lee é uma lenda. Na série, Sheldon o importuna em sua casa até que, no final do episódio, Lee exige uma ordem de restrição.

–

Mike Massimino

Quando? Vários episódios

Massimino foi companheiro de Howard durante sua pequena viagem à Estação Espacial Internacional. Na vida real, o astronauta da Nasa é um veterano no assunto: fez duas viagens com ônibus espaciais em função do telescópio Hubble. Além disso, declarou ser um grande fã da série.

–

O elenco original de Star Wars

Quando? The Convention Conundrum (T7E14) e The Bow Tie Asymmetry (T11E24)

A saga símbolo da cultura geek também foi muito bem representada na série. James Earl Jones, a voz original do vilão Darth Vader, passa o dia com Sheldon e, no final, os dois pregam uma peça na Princesa Lei… quer dizer, na Carrie Fisher. Já Mark Hamill foi o último aparecer: Luke Skywalker foi o cerimonialista do casamento de Sheldon e Amy (Mayim Bialik).

A 12a e última temporada de The Big Bang Theory estreia dia 24 de setembro.