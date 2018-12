A grande cidade-fantasma americana

Existem muitas cidades-fantasmas no vasto território americano. Mas muitas acabam sendo uma decepção para o visitante, por dois motivos. Ou o que sobrou delas são ruínas tão devastadas em que é preciso usar a imaginação para visualizar uma cidade de verdade ali, ou o local se transformou em uma minidisney de faroeste, com duelos encenados e bordéis convertidos em lojas de suvenires. Mas Bodie é diferente.

Ela era das maiores cidades da Califórnia do fim do século 19. Mas a mistura nefasta de doença, clima inóspito e, especialmente, minas de ouro esvaziadas acabou com o local na década de 1940. Hoje, só 5% da cidade ainda existe. O que é muito: cerca de 200 estruturas estão de pé. Ou seja, ela é grande, bem maior que outras do gênero.

Isso foi possível graças, em boa parte, a uma medida do governo. Bodie é preservada em um estado de arrested decay (algo como “decadência capturada”). Ou seja, nada ali pode ser restaurado ou transformado em outra coisa. Assim, o interior das casas é um retrato desolador e empoeirado de parte da história do país: cadeiras, camas enferrujadas, malas, papéis de parede em frangalhos, carros e até um saloon e uma igreja. Tudo do mesmo jeito como foi abandonado.

A localização isolada, próxima ao parque Yosemite, e o clima seco também ajudaram a preservar o declínio. O resultado é uma viagem no tempo intensificada pelo fato de não haver nada em volta. Nenhum barulho. Só fantasmas.