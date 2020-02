Devido à onda de casos de coronavírus pela Ásia, 140 pessoas, entre russos e outros visitantes vindos de Wuhan (cidade na China, epicentro da doenca), foram postos em quarentena em um sanatório que fica em uma floresta siberiana.

A cerca de 30 quilômetros da cidade de Tyumen, os evacuados se encontram sob a vigilância da Guarda Nacional Russa e são impedidos de deixar seus quartos. Caso alguém faça isso, a estadia programada de 15 dias volta a estaca zero.

Mas não pense que os evacuados estão levando o confinamento como algo totalmente negativo. Na verdade, muitos estão utilizando o tempo livre para produzir conteúdo em suas redes sociais e contar como estão passando seus dias. O Instagram tem sido o maior aliado dos pacientes. Por lá, eles respondem dúvidas por vídeo e se conectam com o mundo. Quem diria que o coronavírus viraria pauta de lifestyle, hein?

Os evacuados contam que foram levados à Rússia sem saber exatamente o que aconteceria com eles. Quando chegaram ao sanatório, tiveram todos seus pertences retirados para desinfecção – menos o celular, claro. Foram oferecidos pijamas verde e branco listrados, e alguns já estão aproveitando para registrar o “look do dia”, como é o caso de Nadia Nadezhda. A modelo, que estava em Wuhan, desabafou em sua postagem sobre o descontentamento dos moradores de Tyumen com a chegada dos infectados.

Para quem não lê russo, Nadezhda escreveu o seguinte: “Posso imaginar o ressentimento dos habitantes de Tyumen por causa da nossa chegada. Mas deixe-me lembrá-los novamente: fomos imediatamente levados direto do avião ao sanatório, todos estavam mascarados, sem contato com outras pessoas. Agora ficaremos em quarentena por duas semanas sem sair do quarto. Eu não entendo de onde vem tanto ódio e pânico. Sinto que a Santa Inquisição nos espera essa noite.”

Os pacientes ficam separados em grupos de duas ou três pessoas, mas não têm direito de sair e ter contato com o resto do prédio. Também não podem receber visitas de familiares. Por mais que não haja confirmação da doença para nenhum deles, devem seguir as regras por precaução.

Mas vale lembrar que algumas informações divulgadas pelos pacientes não batem com o que foi dito pelo governo russo. As autoridades informaram que nenhum evacuado apresentou sinais do novo coronavírus. Uma mulher, no entanto, confirmou que um dos internados foi levado ao médico durante a noite por apresentar febre.

Para Pavel Lichman, outro modelo evacuado de Wuhan, o período promete ser proveitoso. Ele está compartilhando em seus stories uma rotina de exercícios e alimentação. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, Lichman disse que “A quarentena é muito fácil. Nós não deixamos nossos quartos. Eles nos trazem comida. Os médicos vêm nos examinar: verificar nossas temperaturas, inspecionar nossas gargantas e medir a quantidade de oxigênio em nosso sangue.” O modelo também está aproveitando o tempo para postar no TikTok. Veja aqui o vídeo em que ele brinca com o fato de ter que fazer diversos exames de urina.

Muitos dos pacientes cederam seu tempo para dar entrevistas a jornalistas. Outros compartilharam que usariam o tempo livre para atualizar os lançamentos da Netflix e até mesmo estudar idiomas. Yulia Dereshko utilizou as redes para mostrar toda a estrutura do quarto em que está hospedada. Confira a seguir:

Na legenda do canal de notícias russo Life temos: “Evacuada da China devido a um surto de coronavírus, a russa Yulia Dereshko contou como está passando o segundo dia em quarentena no sanatório de Tyumen”.

Ainda não descobrimos se a Rússia está tendo uma distração ainda maior do que a dos brasileiros com a atual edição do Big Brother. Mas uma coisa é certa: a quarentena está rendendo mais likes do que os evacuados esperavam.