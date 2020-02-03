Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 A Black Friday começou! Garanta sua Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!
Saúde

Coronavírus: recuperações ultrapassam mortes

Mais de 530 pessoas já se recuperaram da infecção, em comparação a 360 mortos. Entenda os números por trás do novo vírus.

Por Maria Clara Rossini 3 fev 2020, 16h52 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h22
SI_Corona_virus
 (ozgurdonmaz/Getty Images)
Continua após publicidade
Coronavírus: recuperações ultrapassam mortes Priorizar nos meus resultados Google

O coronavírus 2019-nCoV tem sido a principal preocupação do mundo. Hoje, a bolsa de valores da China abriu com o pior desempenho desde 2015. A Uber do México chegou a banir temporariamente usuários suspeitos de infecção, e a Apple fechou lojas na China. Mesmo no Brasil, que ainda não teve nenhum caso confirmado, a procura por máscaras em farmácias chegou a triplicar nos últimos dias.

Mesmo em meio a uma pânico mundial, existem boas notícias. O número de pessoas que se recuperaram do coronavírus já é maior do que as mortes causadas pela infecção. Na tarde desta segunda-feira (03), 362 pessoas haviam morrido, mas 536 estavam totalmente recuperadas.

Os dados são de um mapa criado pela universidade John Hopkins, nos EUA. Ele reúne informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras instituições internacionais sobre o número de infectados, mortos e pacientes recuperados da infecção.

Continua após a publicidade

Como ocorre a recuperação?

Siga

Na maioria dos casos, a manifestação do coronavírus equivale a de um resfriado comum. Os sintomas são tosse, febre e dificuldade de respirar, incluindo pneumonia em casos mais graves. Também já foram registrados casos de infecção sem a manifestação de sintomas.

Continua após a publicidade

O tratamento envolve cuidar dos sintomas do paciente, já que ainda não há remédio capaz de eliminar o vírus imediatamente. Mesmo assim, a maioria dos infectados acaba se recuperando por si só.

O corpo se livra do coronavírus da mesma forma que expulsa um resfriado. O sistema imunológico acaba varrendo o vírus do organismo, resultando em uma recuperação completa. O problema acontece quando o sistema imunológico não vai bem.

Continua após a publicidade

Segundo o governo chinês, a maior parte das 362 mortes ocorreu em pessoas idosas ou portadoras de doenças crônicas, que já possuem o sistema imunológico enfraquecido. A vítima mais jovem morreu após um ataque cardíaco, aos 36 anos de idade.

Continua após a publicidade

Até agora, o novo coronavírus é menos letal que seus parentes mais antigos. O coronavírus SARS, que se espalhou pela Ásia em 2002 e 2003, matou 774 pessoas, 9,6% do total de infectados. Já o MERS, que predominou no Oriente Médio em 2012, teve uma taxa de mortalidade de 34,4%, matando 858 infectados.

O coronavírus de 2019 não chega nem perto disso. Em meio a mais de 17 mil infectados, apenas 2% foi a óbito. E pode ser que essa taxa seja ainda menor. Estimativas indicam que 100 mil pessoas já possam estar infectadas no mundo, mas a maioria deve apresentar sintomas muito fracos ou mesmo nenhum sintoma. Assim, elas não sentem necessidade de ir ao hospital e não são diagnosticadas com o vírus.

Continua após a publicidade

Menos mortos, mais contágio

Apesar da porcentagem relativamente pequena de mortos, o número de infectados é muito maior que os dois últimos surtos. O SARS infectou 8 mil pessoas, enquanto o MERS não passou dos 3 mil. O novo coronavírus, no entanto, registrou 17 mil infectados em apenas um mês.

Isso acontece porque é transmitido antes mesmo de qualquer sintoma aparecer – o que não acontecia com o SARS e o MERS.

Trata-se de uma ótima estratégia. O vírus da gripe, extremamente bem-sucedido, funciona exatamente assim. O influenza pode ser transmitido quando ainda está em período de incubação ou mesmo quando o infectado não apresenta sintomas. Segundo a OMS, a gripe mata até 650 mil pessoas por ano.

A principal diferença é que existe uma vacina para a gripe, enquanto as pesquisas para o coronavírus ainda estão sendo desenvolvidas. Até lá, as precauções continuam as mesmas da gripe: evitar contato com doentes, não colocar as mãos nos olhos, nariz e boca, e lavar as mãos com frequência.

Publicidade
TAGS:
China
contágio
Coronavírus
Covid-19
doença
Saúde
TRANSMISSÃO
Vírus
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).