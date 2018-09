Ídolo negro

Denis Russo Burgierman

Este é mesmo um mês retrô nos cinemas. Além de As Panteras , um outro seriado dos anos 70 que está migrando para a tela grande é Shaft. A série foi a primeira na TV americana a mostrar um herói negro – o esperto e corajoso detetive Shaft. Quem interpreta o papel dele no cinema é o ótimo Samuel L. Jackson, um dos negros americanos que cresceram idolatrando o Shaft original. Pena que o filme não vá muito além da pancadaria sangrenta a que se resume a maior parte das produções policiais – mais um naquela linha “fazer justiça com as próprias mãos”. Quem espera um libelo anti-racismo vai se decepcionar. Shaft é tão preconceituoso quanto qualquer filme do Van Damme, com a diferença que, aqui, os negros são os bons e os maus são os porto-riquenhos. Só não dá para pôr reparos na deliciosa música-tema de Isaac Hayes.