Japão quer criar uma folga por mês nas segundas-feiras de manhã

Aquela tristeza que bate no domingo à noite, após o jantar, já anuncia: a temida segunda-feira está chegando. Voltar para a rotina de trabalho depois do final de semana pode ser um pesadelo, mas o Japão quer aliviar um pouco essa barra para a sua população.

O Ministério da Economia, Comércio e Indústria anunciou na semana passada um projeto chamado “Segunda Brilhante”, que propõe que, uma vez por mês, os funcionários tenham uma manhã de segunda-feira de folga. Já houve uma proposta em fevereiro para que as pessoas saíssem mais cedo na última sexta-feira do mês, mas como o período é atarefado para as empresas, quase ninguém conseguiu aproveitar.

Essas medidas tocam em um assunto delicado por lá: a relação entre os japoneses e o trabalho. Em 2015, um empregado que cumpria uma jornada de 100 horas semanais cometeu suicídio e levantou a questão dos impactos do trabalho em excesso na vida das pessoas. Por lá, existe até uma palavra específica para morrer de tanto trabalhar: karoshi.

O ministério já até chegou a testar a ideia. No final de julho, cerca de um terço dos funcionários do próprio órgão começou o expediente depois do almoço. Segundo os autores do plano, espera-se que o estresse dos trabalhadores diminua. Além disso, instituir essa pequena folga na rotina pode fazer com que as pessoas saiam mais às compras e considerem a ideia de ter filhos, atitudes que movimentariam a economia do país.