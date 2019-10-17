Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Comportamento

Manual: como ler mais?

Tá parado no mesmo livro há meses? Não tem tempo para colocar a leitura em dia? Conversamos com especialistas no assunto para resolver esses problemas.

Por Rafael Battaglia 17 out 2019, 16h45 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (Gil Tokio/Superinteressante)
Continua após publicidade
Manual: como ler mais? Priorizar nos meus resultados Google

Ler é algo prazeroso, mas uma rotina cheia (e o celular) podem transformar a leitura em uma árdua tarefa. Pensando nisso, reunimos as dicas de duas especialistas no assunto: Isabella Lubrano, criadora do canal “Ler Antes de Morrer“, e Bel Rodrigues, escritora e que também é booktuber. Dá uma olhada:

SI401_manual
(Gil Tokio/Superinteressante)

1 – Largue o celular

Notificações de WhatsApp acabam com a imersão na leitura. Silencie as notificações e use apps que regulam o tempo gasto no aparelho (nós damos sugestões abaixo).

2 – Escolha direito

Siga
Continua após a publicidade

Nenhuma dica funciona se o livro não te interessar. Experimente gêneros de ficção e não-ficção até encontrar os seus favoritos. Precisa ler um clássico? Escolha edições comentadas, que contextualizam passagens difíceis na época em que foram escritas.

3- Não gostou? Parta para outra

Continua após a publicidade

Se o livro estiver chato, desencane: ler é hobby, não obrigação. Se estiver legal, interrompa a leitura em momentos cruciais para atiçar a própria curiosidade.

4 – Prepare o terreno

Continua após a publicidade

Os livros precisam ser incorporados à sua rotina. O ideal é um ambiente confortável e silencioso, mas, se você estiver no ônibus, playlists de música instrumental abafam o barulho lá fora. Nada de canções com letra; elas confundem.

5 – Enturme-se

Busque canais literários no YouTube e redes sociais especializadas. Conversar sobre livros mantém o interesse vivo. Procure grupos de assinatura, que enviam livros selecionados mensalmente.

Continua após a publicidade

Para saber mais

Leitores do mundo, uni-vos.

Forest (Android e iOS) – Quanto menos você mexe no celular, mais a árvore virtual do game cresce.

Continua após a publicidade

Skoob – Rede social para leitores. Dá para trocar sugestões, organizar a biblioteca e conhecer escritores.

Priberam (Android e iOS) – Um dicionário prático para você não interromper a leitura por muito tempo.

Leiturinha – Clube de livros infantis para incentivar os pequenos. Tem curadoria de psicólogos e pedagogos.

Publicidade
TAGS:
Comportamento
Dicas
leitura
Literatura
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).