Manual: como ler mais?
Tá parado no mesmo livro há meses? Não tem tempo para colocar a leitura em dia? Conversamos com especialistas no assunto para resolver esses problemas.
Ler é algo prazeroso, mas uma rotina cheia (e o celular) podem transformar a leitura em uma árdua tarefa. Pensando nisso, reunimos as dicas de duas especialistas no assunto: Isabella Lubrano, criadora do canal “Ler Antes de Morrer“, e Bel Rodrigues, escritora e que também é booktuber. Dá uma olhada:
1 – Largue o celular
Notificações de WhatsApp acabam com a imersão na leitura. Silencie as notificações e use apps que regulam o tempo gasto no aparelho (nós damos sugestões abaixo).
2 – Escolha direito
Nenhuma dica funciona se o livro não te interessar. Experimente gêneros de ficção e não-ficção até encontrar os seus favoritos. Precisa ler um clássico? Escolha edições comentadas, que contextualizam passagens difíceis na época em que foram escritas.
3- Não gostou? Parta para outra
Se o livro estiver chato, desencane: ler é hobby, não obrigação. Se estiver legal, interrompa a leitura em momentos cruciais para atiçar a própria curiosidade.
4 – Prepare o terreno
Os livros precisam ser incorporados à sua rotina. O ideal é um ambiente confortável e silencioso, mas, se você estiver no ônibus, playlists de música instrumental abafam o barulho lá fora. Nada de canções com letra; elas confundem.
5 – Enturme-se
Busque canais literários no YouTube e redes sociais especializadas. Conversar sobre livros mantém o interesse vivo. Procure grupos de assinatura, que enviam livros selecionados mensalmente.
Para saber mais
Leitores do mundo, uni-vos.
Forest (Android e iOS) – Quanto menos você mexe no celular, mais a árvore virtual do game cresce.
Skoob – Rede social para leitores. Dá para trocar sugestões, organizar a biblioteca e conhecer escritores.
Priberam (Android e iOS) – Um dicionário prático para você não interromper a leitura por muito tempo.
Leiturinha – Clube de livros infantis para incentivar os pequenos. Tem curadoria de psicólogos e pedagogos.