Manual: como ler mais?

Ler é algo prazeroso, mas uma rotina cheia (e o celular) podem transformar a leitura em uma árdua tarefa. Pensando nisso, reunimos as dicas de duas especialistas no assunto: Isabella Lubrano, criadora do canal “Ler Antes de Morrer“, e Bel Rodrigues, escritora e que também é booktuber. Dá uma olhada:

–

1 – Largue o celular

Notificações de WhatsApp acabam com a imersão na leitura. Silencie as notificações e use apps que regulam o tempo gasto no aparelho (nós damos sugestões abaixo).

2 – Escolha direito

Nenhuma dica funciona se o livro não te interessar. Experimente gêneros de ficção e não-ficção até encontrar os seus favoritos. Precisa ler um clássico? Escolha edições comentadas, que contextualizam passagens difíceis na época em que foram escritas.

3- Não gostou? Parta para outra

Se o livro estiver chato, desencane: ler é hobby, não obrigação. Se estiver legal, interrompa a leitura em momentos cruciais para atiçar a própria curiosidade.

4 – Prepare o terreno

Os livros precisam ser incorporados à sua rotina. O ideal é um ambiente confortável e silencioso, mas, se você estiver no ônibus, playlists de música instrumental abafam o barulho lá fora. Nada de canções com letra; elas confundem.

5 – Enturme-se

Busque canais literários no YouTube e redes sociais especializadas. Conversar sobre livros mantém o interesse vivo. Procure grupos de assinatura, que enviam livros selecionados mensalmente.

Para saber mais

Leitores do mundo, uni-vos.

Forest (Android e iOS) – Quanto menos você mexe no celular, mais a árvore virtual do game cresce.

Skoob – Rede social para leitores. Dá para trocar sugestões, organizar a biblioteca e conhecer escritores.

Priberam (Android e iOS) – Um dicionário prático para você não interromper a leitura por muito tempo.

Leiturinha – Clube de livros infantis para incentivar os pequenos. Tem curadoria de psicólogos e pedagogos.