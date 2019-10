Manual: como se dar bem no Tinder?

1 – Na hora de montar o perfil…

Seja sincero, mas não exagere demais. A autopromoção pode fazer com que você pareça convencido. Escolha a opção de aparecer a sua ocupação e a instituição de ensino que frequentou – isso passa credibilidade para o que você for escrever na sua “bio”, que deve ser humilde e concisa.

2 – Luz, câmera, match

Nada de fotos tremidas, escuras ou no espelho: escolha fotos claras, que não escondam o seu rosto. Preencha todos os espaços disponíveis para foto que o Tinder oferece – quanto mais melhor. Mas não escolha fotos em grupo. Integrar a conta do Instagram fará o seu perfil parecer constantemente atualizado.

–

3 – O melhor horário para usar…

É domingo à noite. Mas o Tinder leva em conta a sua taxa de atividade: quanto mais você usa o app, maiores são as chances do seu perfil aparecer para os outros. Vale a pena ligar o app de vez em quando ao longo do dia. E não se afobe: deixe que as conversas rolem por lá por um tempo antes de migrá-las para o WhatsApp.

4 – Nada de papo furado

Mensagens como “Olá” e “Tudo bem?” não são nem um pouco convidativas. Para começar um chat, seja atencioso e faça referência a algo que você viu no perfil da pessoa. GIFs e emojis são ótimos para quebrar o gelo. E se nada funcionar, recorra a sites e aplicativos que dão sugestões de tópicos para conversas.

5 – Use (e abuse) dos recursos

Na versão gratuita do app, o “Super Like”, que sinaliza para alguém que você a curtiu, só pode ser usado uma vez por dia. Mas com ele, há três vezes mais chances de match, e as conversas duram 70% mais que o normal.

Já o “Fotos Inteligente” é uma mão na roda: permite que o algoritmo do Tinder reorganize as fotos do seu perfil para que as primeiras a aparecer sejam as mais populares – e você tenha ainda mais chances. Para habilitá-lo, basta entrar nas configurações da sua conta.

Não curte o Tinder?

Veja outros apps de namoro com propostas curiosas

-Hater (IOS, Android): Permite que você encontre sua cara-metade com base nas coisas em comum que vocês odeiam.

-Wingman (IOS, Android): Nele, são os seus amigos que dão a palavra final e decidem a melhor opção de match.

-Nerd Spell (IOS, Android): Ache um(a) nerd com os mesmos gostos que você. Se não rolar química, pelo menos é mais uma companhia para jogar RPG.

-Pheramor (IOS, Android): Usa a análise de DNA para encontrar o par cientificamente ideal. Infelizmente, só está disponível em parte dos EUA.