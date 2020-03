Ela se chama Moringa oleifera, e é uma árvore de origem indiana que seria a solução para centenas de males. Dizem que é usada na África para tratar pacientes de aids – e curaria de conjuntivite a câncer. Teria sido usada por Fidel Castro e seria o segredo da longevidade do líder cubano, que viveu 90 anos. Só que nada disso tem comprovação científica. A moringa é promissora – mas ainda está sendo investigada.

“Em 2016, foram publicados 216 artigos sobre suas potencialidades”, diz Ana Urano, professora da Universidade Federal do Ceará e autora de pesquisas sobre o tema. Segundo ela, as folhas, as raízes e as sementes da planta são nutritivas, ricas em óleos, proteínas e antioxidantes. Mas daí a dizer que curam aids e câncer vai uma enorme distância.

“Fiquei impressionado com a falta de estudos bem conduzidos”, afirma o biólogo Majambu Mbikay, da Universidade de Ottawa (Canadá), que analisou tudo o que já foi pesquisado sobre a moringa. “Muito do que se diz na internet é mitologia. Esses relatos precisam ser confrontados com o método científico.” Melhor não sair por aí consumindo moringa por conta própria – inclusive porque os limites da superdosagem, ou seja, o nível de consumo da planta em que ela se torna tóxica, ainda não foram bem definidos.