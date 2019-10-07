Mentirinhas contadas pelos pais faz filhos se tornarem mais mentirosos

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Comportamento

Mentirinhas contadas pelos pais fazem filhos se tornarem mais mentirosos

Nada de usar o homem do saco como elemento de chantagem.

Por Maria Clara Rossini 7 out 2019, 18h30 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h08
 (broadcastertr/Getty Images)
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Mentirinhas contadas pelos pais fazem filhos se tornarem mais mentirosos Priorizar nos meus resultados Google

“Se você não se comportar o homem do saco vem te pegar”.

“Se não comer tudo o vento vai te levar”.

“Se você continuar assim, eu saio por aquela porta e não volto nunca mais”.

Quem nunca ouviu esse tipo de frase quando era criança? Apesar de parecerem inocentes, as “mentirinhas” contadas pelos pais podem causar efeitos negativos na vida adulta.

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Um estudo feito pela Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, revelou que quanto mais os pais mentem, mais os filhos tendem a repetir esse hábito. E pior: quando se tornam adultos, os filhos passam a mentir ainda mais para os próprios pais.

A pesquisa foi feita com 379 jovens adultos entre 18 e 28 anos. Os cientistas perguntaram aos participantes se eles se lembravam de mentiras bobas que seus pais costumavam contar, sejam relacionadas a alimentação, dinheiro ou bom comportamento. 

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Para deixar mais claro, os pesquisadores deram alguns exemplos. Você já deve ter ouvido (ou falado) “na volta a gente compra aquele brinquedo” ou “se você não parar de chorar eu vou te largar aqui” — e é exatamente esse o problema.

Essas lorotas normalmente são contadas para ganhar tempo ou quando a verdadeira razão por trás delas é muito complexa. É bem mais fácil simplesmente contar uma mentirinha. Os pais usam delas para convencer as crianças a fazer o que querem, muitas vezes usando o medo como artifício.

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Os participantes também responderam com que frequência costumam mentir para os pais e se eles tiveram dificuldades para se adaptar socialmente à vida adulta. O resultado mostrou que as mentirinhas também contribuem para o comportamento agressivo, intrusivo e desrespeito às regras por parte dos filhos.

“Quando os pais incentivam as crianças a contar a verdade mas fazem justamente o contrário, isso pode criar mensagens conflitantes nos filhos. A desonestidade dos pais pode dificultar a confiança e promover a falsidade nas crianças”, diz o professor Setoh Peipei, líder do estudo.

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Sim, dá trabalho explicar algumas coisas para as crianças, ainda mais quando é preciso repeti-las milhões de vezes. No entanto, ainda vale mais a pena gastar um tempinho a mais e ser completamente honesto com os pequenos. Os cinco minutos economizados hoje podem dar um baita prejuízo no futuro.

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