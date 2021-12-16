Quais são os países que mais consomem álcool no mundo?
Sofrência à parte, o Brasil passa longe dos países que mais bebem. Veja quantos litros de álcool puro, em média, cada cidadão consome por ano.
Sofrência à parte, o Brasil está longe dos países que mais ingerem álcool no mundo. Ilhas Cook, uma micronação, Letônia, grande produtora de vodca, e República Tcheca, inventora da cerveja pilsen, lideram o ranking da OMS. Abaixo, veja quantos litros de álcool puro, em média, cada cidadão consome por ano.