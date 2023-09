Quanto uma celebridade ganha por post patrocinado?

Um único post patrocinado no feed do Cristiano Ronaldo custa quase R$ 12 milhões. Essa é a estimativa do site Hopperhq.com, um serviço que administra contas do Instagram. Veja quanto as empresas desembolsam se quiserem aparecer na conta de Kylie Jenner, Beyoncé, Neymar e outras celebridades.

À moda indiana

Entre os nomes acima, você talvez não conheça Virat Kohli, um jogador de críquete indiano. O esporte é extremamente popular na Índia – o que explica seus 200 milhões de seguidores.

Keeping up with Instagram

As únicas contas que não pertencem a atletas ou artistas são as da família Kardashian-Jenner. Após estrelarem seu próprio reality show, as socialites construíram um império multimilionário.

Menino Ney

Neymar é um dos poucos não americanos na lista. Apesar de receber menos que o Cristiano Ronaldo por post, seu “preço” por seguidor é maior: cada um deles vale 0,02705 reais, comparado aos 0,02701 do CR7.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

*Cotação do dólar no dia 21 de agosto. As estimativas são do site Hopperhq.com, com base em dados de setembro de 2022.