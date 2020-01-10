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Quiz: você sabe dizer quais erros ortográficos Weintraub já cometeu?

Na última quarta (8), o ministro da Educação errou a grafia da palavra "impressionante". Não foi o primeiro deslize: faça o teste e veja se você se lembra de todas as gafes.

Por Rafael Battaglia 10 jan 2020, 19h14 | Atualizado em 10 jan 2020, 19h21
 (Lucas Jatobá/Superinteressante)
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Quiz: você sabe dizer quais erros ortográficos Weintraub já cometeu? Priorizar nos meus resultados Google

Na última quarta (8), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, cometeu uma gafe: em uma publicação no Twitter, errou a grafia da palavra “impressionante”.

O tuíte era uma resposta ao deputado Carlos Bolsonaro (PSL) e foi rapidamente apagado – mas não tão rápido quanto a internet, que fez questão de espalhar o deslize, tornando-o um dos assuntos mais comentados da semana.

Não é a primeira vez que isso acontece. Desde que entrou no governo, Weintraub coleciona uma série de erros do tipo, seja nas redes sociais ou em documentos oficiais. Seu modo de escrita, inclusive, já virou um manual sobre o que não fazer na redação do Enem.

Pensando nisso, a SUPER criou um teste com alguns dos deslizes. É simples: nós damos a palavra (escrita corretamente) e você precisa adivinhar a maneira como Weintraub a escreveu. Vamos lá?

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