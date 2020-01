Quiz: você sabe dizer quais erros ortográficos Weintraub já cometeu?

Na última quarta (8), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, cometeu uma gafe: em uma publicação no Twitter, errou a grafia da palavra “impressionante”.

O tuíte era uma resposta ao deputado Carlos Bolsonaro (PSL) e foi rapidamente apagado – mas não tão rápido quanto a internet, que fez questão de espalhar o deslize, tornando-o um dos assuntos mais comentados da semana.

Não é a primeira vez que isso acontece. Desde que entrou no governo, Weintraub coleciona uma série de erros do tipo, seja nas redes sociais ou em documentos oficiais. Seu modo de escrita, inclusive, já virou um manual sobre o que não fazer na redação do Enem.

Pensando nisso, a SUPER criou um teste com alguns dos deslizes. É simples: nós damos a palavra (escrita corretamente) e você precisa adivinhar a maneira como Weintraub a escreveu. Vamos lá?