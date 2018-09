Toupeiras comem cocô para serem mães melhores

Tubérculos, raízes e o próprio cocô. É esse o cardápio do rato-toupeira-pelado, um mamífero roedor que não é bem um rato, nem bem uma toupeira, e vive nas savanas áridas do leste da África. O dito cujo é notável não só pelas escolhas nutricionais – que são assim frugais pela escassez de alimento em seu habitat –, mas principalmente pela aparência: ele é feio. Muito feio. Não tem pelos, e sua pele rosa enrugada é pontuada apenas por olhos minúsculos e um par de enormes dentes.

Os ratos-toupeiras-pelados vivem em colônias subterrâneas repletas de túneis, compostas por algumas dúzias de indivíduos. Mas suas semelhanças com as formigas não param por aí: eles também tem uma hierarquia social organizada em torno de uma única fêmea (não por coincidência, chamada de “rainha”).

A rainha é a única fêmea fértil de toda a colônia – as demais são estéreis, nunca alcançam a maturidade sexual. O problema é que cada ninhada da matriarca vem com algo entre 12 e 20 filhotinhos, e ela não dá conta de amamentá-los sozinha. É preciso pedir ajuda.

É óbvio que a rainha não pode simplesmente pedir às demais fêmeas que fiquem de olho na criançada. Animais só cuidam de seus filhos por instinto. E o instinto materno é ativado por um hormônio chamado estradiol, que elas são incapazes de produzir justamente porque não ficam grávidas. O jeito é fornecer o estradiol como se fosse um remédio. E o meio de ministrar esse remédio é misturá-lo no cocô – que já é comido normalmente. Repetindo o raciocínio, só para garantir: a rainha faz cocô com estradiol, as fêmas inférteis comem essa receita exótica e se tornam mães de aluguel. Pois é.