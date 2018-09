Voz afinada não depende da garganta

Por que a voz de algumas pessoas é afinada e a de outras não?

O segredo da voz afinada está no cérebro e não nas pregas vocais (antigamente chamadas de cordas vocais). Um cantor é afinado quando consegue reproduzir perfeitamente o som musical que acabou de ouvir. Portanto, tudo começa no ouvido. O som de uma nota musical, por exemplo, passa pela orelha e é transformado em estímulo nervoso, que vai para a região do cérebro responsável pela audição.

Depois de analisado, esse impulso passa para a parte que comanda a fala (lado esquerdo) e a musicalidade (lado direito). Essas regiões do cérebro mandam o impulso nervoso para as pregas vocais informando quantas vezes elas devem vibrar por segundo, determinando o tipo de som que vai ser emitido. “Algumas pessoas nascem naturalmente afinadas enquanto outros têm maior dificuldade para perceber o tom ouvido e repeti-lo de forma similar”, diz a otorrinolaringologista Mara Behlau, do Centro de Estudos da Voz, em São Paulo. “Mas o treinamento pode tornar qualquer um afinado, com raríssimas exceções”, garante Mara.