10 títulos que chegam à Netflix em dezembro

O fim de ano chegou, e, com ele, o recesso e as férias (para alguns). E, para evitar um possível tédio, a Netflix garante lançamentos imperdíveis.

O novo mês traz temporadas novas de hits aclamados, filmes natalinos para aquecer os corações apaixonados e adaptações de grandes nomes da literatura. Confira algumas dicas do que esperar.

Homem Aranha: Longe de Casa – 1 de dezembro

No segundo filme do Homem-Aranha estrelado por Tom Holland, Peter Parker e sua turma de escola estão em uma viagem pela Europa. É lá que é abordado por Nick Fury (Samuel L. Jackson), que recruta o herói para enfrentar um novo inimigo: os Elementais. Ao lado de Mysterio (Jake Gyllenhaal), Peter precisa salvar o mundo enquanto lida com o vazio que a morte de Tony Stark deixou.

A Nonsense Christmas com Sabrina Carpenter – 6 de dezembro

A cantora e atriz, que dominou as paradas de sucesso esse ano, estreia seu primeiro especial de Natal, que leva o nome de uma música de sua autoria, gravada para o EP natalino da loirinha. A produção promete um show especial e engraçado.

Cem anos de solidão – 11 de dezembro

A série é uma adaptação do aclamado romance de Gabriel García Márquez, considerado uma das obras mais importantes da cultura latino-americana. A história gira em torno da família Buendía, na aldeia Macondo, desde o casamento da primeira geração até a evolução completa da árvore genealógica um século depois.

Round 6, 2 temporada – 26 de dezembro

Em um evento para a Netflix, o criador da série definiu a nova produção como “uma loucura”. Nesta segunda e penúltima temporada, o jogo mortal está de volta. Dessa vez, o campeão da competição anterior tem sede de vingança e quer ir atrás dos responsáveis pelos desafios sádicos – mas, para isso, precisa se envolver no jogo novamente.

Quase TODOS os filmes de Transformers – 1 de dezembro

Com exceção do lançamento de 2023, todos os outros filmes da saga chegam à Netflix. Dá pra separar mais ou menos 881 minutos (ou 14 horas) do seu dia para maratonar a lista completa. A história todo mundo conhece: robôs gigantes, que se transformam em carros e tentam salvar o mundo – não dá para perder.

Ghostbusters: Mais Além – 2 de dezembro

O filme se passa 32 anos depois dos acontecimentos do último filme da duologia original. A história é ambientada em Oklahoma, com a mudança de uma mãe solteira (Carrie Coon) e seus dois filhos (Mckenna Grace e Finn Wolfhard) para a casa que herdou de seu pai, Egon Spengler – um dos caça-fantasmas originais. A produção já tem sequência, estreada esse ano, e enche o coração de nostalgia.

Taxi Driver – 1 de dezembro

Um clássico para os fãs de cinema. Com direção de Martin Scorsese, atuação de Robert de Niro e Jodie Foster, Taxi Driver conta a história de um veterano da Guerra do Vietnã trabalhando como taxista na cidade de Nova York, à noite. Rodeado pela miséria, vício, prostituição e violência, o motorista decide resolver os problemas com suas próprias mãos.

Bob Marley: One Love – 3 de dezembro

O filme biográfico conta a história do maior nome do reggae: Robert Nesta Marley OM, o Bob Marley. A produção mostra a vida pessoal do cantor, sua ascensão na música e as complicações sociais de seu país natal, a Jamaica.

Tropa de elite – 16 de dezembro

Caso o seu Natal tenha uma vibe mais tiro, porrada e bomba, essa é uma boa escolha. Wagner Moura dá vida a um capitão do Batalhão de Operações Policiais Especializadas (BOPE) atuando nas favelas do Rio de Janeiro. A narrativa é mistura de violência, milícias e um pouco mais de violência – mas com uma denúncia real à corrupção da polícia brasileira.

O amor não tira férias – 1 de dezembro

E, para lembrar que estamos em clima natalino, um clássico de fim de ano chega à plataforma. Nessa comédia romântica, Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet e Jack Black estrelam dois casais que se encontram por ironia do destino. Vale ver – ou rever.