5 especiais de sitcoms clássicos para assistir no fim de ano

Seja no Natal ou no Ano-Novo, o fim de ano é uma época especial de celebração com a família e os amigos. E junto com as comidas, a família e os amigos, sempre acaba rolando a sessão de TV para a digestão.

Nada melhor do que um bom especial de fim de ano para assistir com todo mundo reunido e, pensando nisso, a SUPER resolveu facilitar a sua vida, listando episódios temáticos de algumas das séries de comédia mais amadas por aí. Prepare a sua gemada, pegue a rabanada e aproveite.

Friends

Lista de Episódios Especiais:

Temporada 2, Episódio 9 – “Aquele com o pai da Phoebe”

T03, E10 – “Aquele em que Rachel pede demissão”

T04, E10 – “Aquele com a garota de Poughkeepsie”

T05, E10 – “Aquele com a irmã inapropriada”

T06, E10 – “Aquele da rotina”

T07, E10 – “Aquele com o tatu natalino”

T08, E11 – “Aquele do cartão assustador”

T09, E10 – “Aquele do Natal em Tulsa”

Friends possui oito episódios temáticos de fim de ano. São uma boa sugestão para entrar no clima de festividades. Fora deste combo, também são divertidos (e festivos) os episódios de Ação de Graças, que acontecem entre um e dois episódios antes dos de Natal.

Entre os melhores, destacamos o da sexta temporada, em que Monica e Ross vão parar (aha, metalinguagem!) em um especial de Ano Novo de um programa de TV. Sua participação rendeu esta memorável cena de dança:

Um Maluco no Pedaço

Lista de Episódios Especiais:

Temporada 1, Episódio 15- “Decoração de Natal”

T02, E13 – “Festa de Natal”

T04, E13 – “O batizado do Nicky”

T06, E11 – “Instinto Materno”

Como seria passar o Natal ao lado de Will e da família Banks? Com esses quatro episódios, talvez dê para ter uma noção. Na primeira temporada, os personagens arrumam problemas com os vizinhos por causa da iluminação natalina. Na sexta, a dança do Carlton já vale por todo o episódio:

Três é demais

Lista de Episódios Especiais:

T02, E09- “Nosso primeiro especial de Natal”

T04, E13- “Feliz Ano Novo”

T06, E12 – “O Natal dos Tanners”

T08, E11 – “Presente perfeito”

Em meio a 192 episódios, exibidos entre 1987 e 1995, dá para selecionar alguns especiais comemorativos e aproveitar para vê-los nessa época do ano. Além da série original, há episódios de final de ano em Fuller House, que continua a história da família Tanner e de sua nova geração.

A quarta temporada de Fuller House estreou na Netflix em dezembro, e o primeiro episódio já aborda o Natal. Além dele, há também os dois últimos da segunda temporada.

E não só de séries dos anos 1990 que se faz essa lista…

How I Met Your Mother

Lista de Episódios Especiais:

Temporada 1, Episódio 11 – “The Limo”

T02, E11 – “How Lily Stole Christmas”

T04, E11 – “Little Minnesota”

T04, E13 – “Three Days of Snow”

T06, E12 – “False Positive”

T07, E12 – “Symphony of Illumination”

T07, E13 – “Tailgate”

T08, E10 – “The Over-Correction”

T08, E11 e E12 – “The Final Page” (dividido em duas partes)

Não faltam histórias natalinas na saga de Ted Mosby e seus amigos. Um deles também é crucial para a série – o romântico 11o episódio da 8a temporada, contado em duas partes, mostra um momento importantíssimo do relacionamento entre Barney e Robin.

Se você quer se animar para o Réveillon, a recomendação é o 11o episódio da primeira temporada, em que os amigos alugam uma limusine para rodar pelas principais festas de Nova York – o que, como é de se esperar, não sai como planejado.

Brooklyn Nine-Nine

Lista de Episódios Especiais:

Temporada 1, Episódio 11 – “Natal”

T02, E10 – “O novo acordo”

T03, E10 – “Toma essa”

T04, E10 – “Capitão Letônia”

T05, E10 – “Noite de jogos”

Depois de quase ter sido cancelada, Brooklyn Nine-Nine, comédia sobre o dia-dia de um departamento de polícia em Nova York, vai voltar em 2019 graças a apelos intensos dos fãs.

Os especiais sobre o Halloween são, para muitos, um dos melhores aspectos da série – mas os episódios sobre o Natal não ficam para trás. As quatro primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix e, na última delas, o especial mostra um concurso de canto entre departamentos. O episódio de Natal da quinta temporada é também o centésimo da série.