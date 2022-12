Calendário de estreias: os filmes mais aguardados de 2023

Texto: Rafael Battaglia | Edição: Alexandre Carvalho | Design e colagens: Juliana Alencar

JANEIRO

-Babilônia

Um épico sobre a Hollywood da década de 1920: nas telas, a era de ouro do cinema mudo e seus bastidores; as festas extravagantes que marcaram os roaring twenties (“os loucos anos 20”), período de efervescência econômica e cultural dos EUA pós-Primeira Guerra (tem a mesma atmosfera de filmes como Cantando na Chuva e O Grande Gatsby). Com Brad Pitt e Margot Robbie no elenco e direção de Damien Chazelle (de Whiplash e La La Land).

-Tár

Cate Blanchett aprendeu a tocar piano de verdade (e até a reger uma orquestra) para viver uma prestigiada compositora neste drama de Todd Fields. A trilha sonora é da islandesa Hildur Guðnadóttir, que venceu o Oscar por seu trabalho em Coringa (2019).

FEVEREIRO

-Os Banshees de Inisherin

Martin McDonagh (Três Anúncios Para Um Crime) mostra o fazendeiro Pádraic (Colin Farrell) tentando retomar a relação com seu amigo de longa data, Colm (Brendan Gleeson) – que havia cortado o camarada de sua vida sem dar explicações. A parceria artística não é inédita: Farrell e Gleeson vivem assassinos de aluguel no primeiro filme de McDonagh, a comédia ácida Na Mira do Chefe (2008). Tem no HBO Max.

-I Wanna Dance With Somebody: A História de Whitney Houston

-Batem à Porta

A carreira de M. Night Shyamalan divide opiniões: o diretor de O Sexto Sentido (1999) e Fragmentado (2016) também tem no currículo bombas como O Último Mestre do Ar (2010) e Depois da Terra (2013). Aqui, uma garota e seus pais viram reféns de quatro estranhos – que exigem que a família faça uma escolha para evitar o apocalipse. Shyamalan gravou com lentes dos anos 1990 para evocar a estética dos suspenses da época.

-A Baleia

Entre os anos 1990 e 2000, Brendan Fraser era um astro de filmes de ação e comédia. Em 2003, foi vítima de assédio sexual. Entrou em depressão – e nunca mais conseguiu papéis de destaque. A Baleia, dirigido por Darren Aronofsky (Cisne Negro; Mãe!), consolida sua volta por cima: ele vive um professor com obesidade severa que busca se reconectar com a filha. Pela performance, Fraser recebeu seis minutos de aplausos no Festival de Veneza, um dos mais importantes do cinema.

-Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Embora seja menos famoso que Thor, Hulk e cia., o Homem-Formiga é peça-chave no Universo Cinematográfico da Marvel, o MCU: foi graças ao Reino Quântico (dimensão explorada nos filmes do herói) que os Vingadores conseguiram viajar no tempo e deter Thanos em Ultimato (2019). Quantumania será responsável por dar destaque a Kang, O Conquistador (Jonathan Majors) – um personagem que apareceu brevemente na série Loki (2021- ), mas que, daqui em diante, assumirá o posto de principal vilão do MCU.

-Os Fabelmans

Steven Spielberg teve uma infância conturbada. Na escola, apanhou por ser judeu. Em casa, seu pai, um renomado engenheiro da General Eletric, pouco aparecia (a mãe se apaixonou por um dos melhores amigos do marido; e o casamento terminou assim que o filho se formou). O refúgio de Steven eram os filmes caseiros que fazia com os colegas.

No documentário Spielberg (2018), disponível no HBO Max, o cineasta abriu o jogo sobre seu passado – e como todas essas experiências influenciaram a sua carreira. Já neste Os Fabelmans, seu 33° filme, ele vai contar essa história, mas na forma de ficção. “É o projeto mais pessoal que já fiz”, disse o diretor no Festival de Toronto de 2022, onde a obra de inspiração biográfica ganhou o prêmio principal. O evento é um termômetro importante do Oscar: os últimos dez vencedores de Toronto ganharam pelo menos uma estatueta – e três deles levaram o de Melhor Filme (12 Anos de Escravidão; Green Book; Nomadland).

MARÇO

-Shazam: Fúria dos Deuses

-Super Mario Bros – O Filme

-Creed III

Cinco anos depois de Creed II (2018), Adonis Creed (Michael B. Jordan) segue como campeão absoluto no boxe. Mas as coisas se complicam ao reencontrar Damian (Jonathan Majors), amigo de infância que passou anos na prisão – e quer desafiá-lo no ringue. O filme é a estreia do próprio Jordan na direção – mas será o primeiro da franquia Rocky Balboa sem Sylvester Stallone: o ator, que criou o personagem nos anos 1970,que abandonou o projeto por divergências criativas.

-Pânico 6

-John Wick 4: Baba Yaga

ABRIL

-Dungeons & Dragons: Honra entre Rebeldes

Hugh Grant e Chris Pine estrelam esta fantasia, uma adaptação do famoso jogo de RPG homônimo, criado em 1974. Alguns personagens de Caverna do Dragão (1983-1985) devem aparecer (a animação também se baseia no jogo) – mas apenas com participações especiais.

-Next Goal Wins

Em 2001, a Samoa Americana levou a maior goleada em jogos internacionais da história do futebol: 31 a 0, em jogo contra a Austrália (não exatamente uma potência desse esporte). Dez anos depois, sob o comando do técnico holandês Thomas Rongen, conquistou sua primeira vitória oficial – e, em seguida, uma classificação inédita para a fase final das Eliminatórias da Oceania para a Copa.

Essa trajetória é tema do novo filme de Taika Waititi (Jojo Rabbit), estrelado por Michael Fassbender. Ainda não tem título em português . Na tradução livre, é “O Próximo Gol Leva” (assim como o documentário homônimo de 2014, que conta essa mesma história).

MAIO

-Guardiões da Galáxia Vol. 3

-Velozes e Furiosos 10

-A Pequena Sereia

Em 2019, a Disney anunciou que a atriz Halle Bailey viveria Ariel na adaptação live-action da animação de 1989. Bailey também é cantora e, desde a adolescência, faz parte da gravadora de Beyoncé. Com o anúncio, porém, surgiram comentários contrários à escolha, que se opunham à ideia de uma mulher negra assumir o papel de uma personagem que, supostamente, deveria ser branca. A resposta às falas racistas veio na forma de trend nas redes sociais: após o lançamento do trailer, as reações de crianças negras assistindo ao vídeo (e se identificando com Bailey) bateram milhões de visualizações.

JUNHO

-The Flash

Ao menos 45 roteiristas se envolveram em algum grau nas (várias) versões deste filme, que vai adaptar a HQ Ponto de Ignição (2011). No longa, Flash (Ezra Miller) volta no tempo para impedir a morte da mãe, mas isso gera problemas na sua linha temporal – e na de outros universos também.

A existência de várias realidades vai permitir a participação de antigos personagens da DC, como o Batman de Michael Keaton (o ator está confirmado). Só tem um problema: o recente comportamento de Miller – duas passagens pela prisão e acusações de furto, agressão e assédio – pode atrapalhar a divulgação e, pior, a bilheteria do filme.

-Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

-Elementos

-Transformers: O Despertar das Feras

-Indiana Jones e O Chamado do Destino

No final dos anos 1970, em uma praia no Havaí, George Lucas e Steven Spielberg conversavam sobre futuros projetos. “Eu adoraria dirigir um filme do James Bond”, confessou Spielberg. “Eu tenho algo muito melhor”, respondeu Lucas, que descreveu ao amigo uma ideia que havia tido anos antes: “um arqueólogo que procura artefatos sobrenaturais”. Steven topou na hora. O resultado: Os Caçadores da Arca Perdida (1981), vencedor de cinco Oscars – e que consolidou Indiana Jones como um dos grandes heróis do cinema.

O quinto filme da franquia vai se passar em 1969. Indiana (Harrison Ford, aos 80 anos) e sua afilhada, Helena (Phoebe Waller-Bridge, de Fleabag), vão atrás de antigos oficiais nazistas que a Nasa contratou para ajudar os EUA a vencer a União Soviética na corrida espacial. Isso aconteceu mesmo durante a Guerra Fria: foi a chamada Operação Paperclip.

JULHO

-Barbie

A ideia de fazer um filme em live-action sobre a icônica boneca da Mattel ronda Hollywood desde 2009. Passou por diversos estúdios, diretores e roteiristas — até que, em 2019, a Warner Bros. anunciou Margot Robbie no papel principal. Desde então, o projeto ganhou ares de filme cult. Não apenas pelo elenco (que inclui também Ryan Gosling como Ken, o namorado da Barbie): a direção é de Greta Gerwig (Ladybird; Adoráveis Mulheres), que coescreveu o roteiro com o cineasta (e seu marido) Noah Baumbach (de História de um Casamento).

-Oppenheimer

Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon… O responsável por juntar esses talentos é Christopher Nolan. Depois de Dunkirk (2017), o diretor volta à Segunda Guerra Mundial para contar a história do físico J. Robert Oppenheimer, peça-chave na criação da bomba atômica.

-Assassinos da Lua das Flores

Martin Scorsese vai contar a história dos assassinatos em série de membros da tribo Osage, que aconteceram nos EUA dos anos 1920, quando esses indígenas descobriram petróleo em suas terras. Será a sexta colaboração do diretor com Leonardo DiCaprio – e a décima com Robert De Niro.

-Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1

As gravações do sétimo Missão: Impossível foram conturbadas. Paralisações durante a pandemia atrasaram o filme (um áudio de Tom Cruise brigando com membros da equipe por não respeitarem os protocolos de saúde vazou – e viralizou). A preferência do diretor Christopher McQuarrie por realismo nas cenas também causou um desentendimento: a produção queria explodir parte de uma ponte centenária (e abandonada) na Polônia. O governo local apoiou, mas os moradores defenderam a construção como um símbolo histórico. No fim, McQuarrie desistiu da ideia. O longa é a primeira parte da despedida do agente secreto Ethan Hunt (Cruise); a segunda estreia em 2024.

AGOSTO

-Besouro Azul

-Mansão Mal-Assombrada

SETEMBRO

-A Haunting in Venice

Adaptação do romance homônimo de Agatha Christie, com Kenneth Branagh novamente na direção e no papel principal do detetive Hercule Poirot (assim como os recentes Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo). Ainda não tem título em português – no Brasil, a obra de Christie se chama A Noite das Bruxas.

-Os Mercenários 4

OUTUBRO

-Duna: Parte 2

-Kraven, o Caçador

A estreia deste vilão do Homem-Aranha nas telonas bateu na trave duas vezes: Sam Raimi, diretor da trilogia estrelada por Tobey Maguire, considerou usá-lo no quarto filme do herói com esse ator (que nunca saiu). Em 2018, o cineasta Ryan Coogler também quis que ele aparecesse em Pantera Negra. No fim, a Sony, estúdio que já fez filmes de outros antagonistas do Aranha (Venom e Morbius), lançará um filme solo do personagem, que será interpretado pelo ator Aaron Taylor-Johnson (o Mercúrio de Vingadores: Era de Ultron).

NOVEMBRO

-Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Em 2020, a escritora Suzanne Collins lançou um livro do universo Jogos Vorazes que antecede a saga da heroína Katniss Everdeen. A obra narra a juventude de Coriolanus Snow – e como ele se tornou o ditador de Panem (no cinema, o vilão foi interpretado pelo ator Donald Sutherland). Aqui, Snow (que nasceu na Capital, a rica sede de Panem) recebe a contragosto a tarefa de ser o mentor de uma garota do pobre Distrito 12 (o mesmo de Katniss) na décima edição dos Jogos Vorazes. O diretor da adaptação é Francis Lawrence, que também comandou os últimos três filmes da saga.

-Wish

DEZEMBRO

-Wonka

-Aquaman 2: O Reino Perdido

PARA FICAR DE OLHO

Três lançamentos que ainda não têm data de estreia definida – mas que merecem ficar no radar.

Napoleão

Mostrará a ascensão e queda do líder francês (Joaquin Phoenix) e a conturbada relação com sua primeira esposa, Josefina (Vanessa Kirby). O filme do Apple TV+ tem direção de Ridley Scott, que trabalhou com Phoenix 22 anos atrás, em Gladiador (2000).

Ferrari

O filme sobre Enzo Ferrari (Adam Driver) se passa em 1957 e vai abordar a ameaça de falência da montadora de carros, o turbulento casamento com a esposa, Laura (Penélope Cruz), e sua participação na última Mille Miglia, corrida que cruzava a Itália.

Mauricio de Sousa

Outra cinebiografia — desta vez, brasileira. O filme sobre o criador da Turma da Mônica, que ainda não tem título oficial, será estrelado por Mauro Sousa, filho de Mauricio. Nos próximos anos, devem estrear também longas do Chico Bento, Penadinho e da Turma da Mônica Jovem.

