Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

6 filmes e séries sobre futebol para assistir antes da Copa do Mundo

O mundial do Catar está logo ali. Confira boas opções disponíveis nos streamings para você entrar (ainda mais) no clima.

Por Rafael Battaglia 21 out 2022, 10h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Montagem com 6 imagens lado a lado.
 (Divulgação/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
6 filmes e séries sobre futebol para assistir antes da Copa do Mundo Priorizar nos meus resultados Google

Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta

Captura de tela do documentário
(Netflix/Reprodução)

Onde? Netflix

A difícil campanha de classificação. A construção da “família Scolari”. E as rodas de samba antes dos jogos. Com ótimas entrevistas e imagens de arquivo, este documentário da Netflix reconstrói a jornada do pentacampeonato. É o esquenta perfeito para o Catar.

Continua após a publicidade

Pelé

Siga
Continua após a publicidade
Foto do Pelé.
(Netflix/Reprodução)

Onde? Netflix

Guiado por uma extensa entrevista com Pelé, este documentário faz um ótimo trabalho ao registrar o ápice da carreira do gênio, entre as Copas de 1958 e 1970. Mas vai além da sua figura de “Rei” ao debater temas mais espinhosos, como os relacionamentos extraconjugais e a falta de posicionamento político durante a ditadura.

Continua após a publicidade

Ted Lasso

Imagem da série Ted Lasso.
(Apple TV+/Reprodução)
Continua após a publicidade

Onde? Apple TV+

Um treinador  americano é contratado por um time inglês que luta contra o rebaixamento. O problema: ele é técnico de futebol americano, e não sabe nada do Esporte Bretão. Com personagens cativantes e pitadas de drama, a série é uma das melhores comédias recentes – venceu as duas últimas edições do Emmy.

Continua após a publicidade

Diego Maradona

Imagem de divulgação do documentário do Maradona.
(HBO Max/Divulgação)

Onde? HBO Max

O diretor Asif Kapadia, do bom documentário sobre Ayrton Senna, transformou 500 horas de gravações neste registro sobre o craque argentino. O foco é a passagem de Maradona pelo Napoli, de 1984 a 1991 – mas há espaço para todos os momentos marcantes de sua vida, das Copas do Mundo à conturbada relação com a máfia italiana.

Maldito Futebol Clube

Imagem do filme
(Divulgação/Reprodução)

Onde? Google Play (para alugar)

O técnico Brian Clough fez um milagre: levou o Derby County, um time pequeno, ao seu único título da 1a divisão inglesa, na temporada 1971-1972. Depois, foi para o Leeds, equipe com a qual nutria grande rivalidade – mas a passagem foi rápida e desastrosa. É uma história real, que o diretor Tom Hooper (O Discurso do Rei) conta com primazia.

Boleiros – Era Uma Vez o Futebol

Imagem do filme
(Divulgação/Reprodução)

Onde? YouTube

Em um bar de São Paulo, um grupo de ex-jogadores se junta para relembrar os velhos tempos. A partir daí, a conversa do boteco se intercala com as histórias contadas por eles, como o cômico caso de um árbitro corrupto – e o drama de um antigo craque que precisou vender seus troféus.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Copa do mundo
Cultura
Futebol
Netflix
série de TV
streaming
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).