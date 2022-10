6 filmes e séries sobre futebol para assistir antes da Copa do Mundo

21 out 2022, 10h47

Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta

Onde? Netflix

A difícil campanha de classificação. A construção da “família Scolari”. E as rodas de samba antes dos jogos. Com ótimas entrevistas e imagens de arquivo, este documentário da Netflix reconstrói a jornada do pentacampeonato. É o esquenta perfeito para o Catar.

Pelé

Onde? Netflix

Guiado por uma extensa entrevista com Pelé, este documentário faz um ótimo trabalho ao registrar o ápice da carreira do gênio, entre as Copas de 1958 e 1970. Mas vai além da sua figura de “Rei” ao debater temas mais espinhosos, como os relacionamentos extraconjugais e a falta de posicionamento político durante a ditadura.

Ted Lasso

Onde? Apple TV+

Um treinador americano é contratado por um time inglês que luta contra o rebaixamento. O problema: ele é técnico de futebol americano, e não sabe nada do Esporte Bretão. Com personagens cativantes e pitadas de drama, a série é uma das melhores comédias recentes – venceu as duas últimas edições do Emmy.

Diego Maradona

Onde? HBO Max

O diretor Asif Kapadia, do bom documentário sobre Ayrton Senna, transformou 500 horas de gravações neste registro sobre o craque argentino. O foco é a passagem de Maradona pelo Napoli, de 1984 a 1991 – mas há espaço para todos os momentos marcantes de sua vida, das Copas do Mundo à conturbada relação com a máfia italiana.

Maldito Futebol Clube

Onde? Google Play (para alugar)

O técnico Brian Clough fez um milagre: levou o Derby County, um time pequeno, ao seu único título da 1a divisão inglesa, na temporada 1971-1972. Depois, foi para o Leeds, equipe com a qual nutria grande rivalidade – mas a passagem foi rápida e desastrosa. É uma história real, que o diretor Tom Hooper (O Discurso do Rei) conta com primazia.

Boleiros – Era Uma Vez o Futebol

Onde? YouTube

Em um bar de São Paulo, um grupo de ex-jogadores se junta para relembrar os velhos tempos. A partir daí, a conversa do boteco se intercala com as histórias contadas por eles, como o cômico caso de um árbitro corrupto – e o drama de um antigo craque que precisou vender seus troféus.

