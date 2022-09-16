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Sociedade

Quanto custa para completar o álbum de figurinhas da Copa?

Spoiler: custa bastante. Mas isso também depende da quantidade de figurinhas repetidas que você pegar, e das trocas que fizer com outras pessoas. Veja alguns cenários matemáticos possíveis.

Por Rafael Battaglia 16 set 2022, 10h46 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h42
Foto de três pessoas segurando figurinhas do álbum da Copa do Mundo.
 (Tomas Cuesta/Getty Images)
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Quanto custa para completar o álbum de figurinhas da Copa? Priorizar nos meus resultados Google

A edição deste ano tem 670 espaços para figurinhas, e cada pacote com cinco cromos custa R$ 4. No cenário utópico em que você não encontre nenhuma figurinha repetida, seria preciso desembolsar de R$ 548 a R$ 580,90 para completar o álbum. O cálculo leva em conta o preço das 670 figurinhas (R$ 536) mais o valor do álbum em si (R$ 12, a versão normal, e R$ 44,90, a de capa dura).

Se você já achou esses valores salgados, aí vai um balde de água fria: é impossível gastar “só” isso, uma vez que a probabilidade de não encontrar nenhuma figurinha repetida é ínfima. A chance de comprar apenas 148 figurinhas (⅕ do álbum) sem repetir nenhuma é de 1 em 55 milhões. É mais fácil ganhar na Mega Sena (1 em 50 milhões).

Vamos, então, a uma projeção realista. O economista Samy Dana calculou que seria preciso desembolsar R$ 3.806,25 com pacotinhos. O valor é a média de uma simulação com 100 mil casos, na qual a pessoa mais sortuda (ou seja, a que tirou menos repetidas) gastou R$ 2.168, enquanto a mais azarada (a que tirou mais), R$ 9.560.

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Mas dá para fazer negócio, claro: esses valores consideram alguém que resolveu completar o álbum sem trocar repetidas com ninguém. Dependendo da quantidade de gente com quem você combina, o escambo ajuda (e muito) a baratear o passatempo. Ainda segundo Dana, trocar figurinhas com uma pessoa faz o custo médio cair para R$ 3.784; com duas, R$ 2.500. A partir de 20 pessoas, para menos de mil reais.

Na Copa anterior, em 2018, completar o álbum sem trocar com ninguém custava, em média, R$ 1.938 – bem menos que os R$ 3,8 mil de hoje. Isso porque os pacotinhos custavam a metade do preço, R$ 2. O aumento para os atuais R$ 4 foi acima da inflação: fazendo apenas o reajuste pelo IPCA, o valor deveria ser de R$ 2,59.

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