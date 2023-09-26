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Cultura

6 raças de cães proibidas ao redor do mundo

O American Bully XL entrou para a lista de animais banidos no Reino Unido após uma série de ataques. Conheça outras raças proibidas pelos países.

Por Leo Caparroz 26 set 2023, 15h47 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h54
Imagem de um cachorro da raça Bully XL.
 (alberto clemares expósito/Getty Images)
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Recentemente, o Reino Unido baniu a raça de cães American Bully XL no país. A raça foi considerada um “perigo para a comunidade” após uma série de ataques nos últimos anos – incluindo dois fatais, contra um homem de 52 anos e uma criança de 10.

Na terra do rei, seu cão pode ser apreendido pelo governo caso seja de uma das raças proibidas – mesmo que ele não apresente  qualquer comportamento agressivo ou reclamação da vizinhança. O cão não é sacrificado de imediato, mas você deve passar por um julgamento e provar que seu animal de estimação não é uma ameaça. Depois, o bichinho precisa ser castrado e registrado como “permitido” no país – além de andar sempre de focinheira, coleira e com chip.

Os animais da raça Bully XL se juntam a uma lista de outros cães banidos no Reino Unido. Confira abaixo, outras raças banidas em países ao redor do mundo:

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Pit Bull Terrier

Pit Bull Terrier
(Diego Thomazini/Getty Images)

O pit bull é banido ou possui restrições em cerca de 24 países, como Reino Unido, Espanha, Rússia, Argentina, Itália e Nova Zelândia. Outros países têm leis que regulam a adoção desses cães. É o caso dos Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Japão e Brasil – por aqui, eles precisam usar focinheira e devem ser castrados.

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A raça foi criada para ser um cão de guarda, por isso é comum que ele carregue o estereótipo agressivo. Eles são conhecidos pela sua força e robustez de sua mordida. Por causa de seu físico atlético e alta energia, é preciso passear bastante para mantê-lo saudável. Os machos costumam ser maiores, chegando a medir quase meio metro e pesar 20 quilos.

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Dobermann 

Dobermann
(Tatyana Consaul/Getty Images)

O Doberman é banido em alguns países do leste europeu, além da Irlanda e de algumas partes dos EUA, que restringem a circulação da raça.

Assim como o pit bull, ela foi criada como cão de guarda. Por causa de seus instintos protetores e pouca amistosidade com estranhos, eles costumam ser mal vistos. Sem o devido treinamento, seus instintos mais agressivos podem ser aflorados. Especialistas recomendam iniciar a socialização e convivência entre humanos logo quando filhote.

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Rottweiler

Rottweiler
(sinseeho/Getty Images)

O Rottweiler é banido na Espanha, França, Itália, Romênia, Portugal e Equador. Recentemente, a Austrália entrou em debate sobre o banimento da raça depois que uma mulher e um homem foram hospitalizados após serem atacados. Em fevereiro, uma criança de 5 anos morreu no estado de Nova Gales do Sul.

Os motivos são basicamente os mesmos das três primeiras: a raça, usada como cão de guarda, é vista como agressiva. 

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Bulldog Inglês

Bulldog Inglês
(badmanproduction/Getty Images)

Essa raça de cães foi proibida na Noruega por um motivo diferente: os riscos desses bichinhos desenvolverem doenças é tão alto que vai contra as leis de proteção animal no país. Cachorros dessa raça apresentam vários problemas respiratórios devido ao seu focinho achatado.

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Tecnicamente, tudo bem você ter um desses cães como pet ou trazer para o país, já que a proibição é para o cruzamento. Atualmente, a lei foi suspensa e passa por avaliações adicionais.

Tosa Inu

Cão de inu contra fundo verde natural.
(acceptfoto/Getty Images)

A raça japonesa é banida em 18 países, como Reino Unido, Dinamarca e França. Ela foi criada para ser utilizada em brigas de cães e, por isso, seu banimento também é uma forma de atrapalhar a prática ilegal. 

A raça de grande porte pode ser paciente e tranquila, mas apresentar comportamentos destrutivos se não for educada corretamente. Ele também é bem territorialista, o que pode ser um problema se tiver outros cães em casa.

No fim das contas, tudo vai depender da personalidade do bicho e da eficácia do adestramento. Independente da raça do cachorro, é preciso educá-lo da maneira correta.

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