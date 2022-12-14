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Ciência

Humanos têm dificuldade em reconhecer sinais agressivos em humanos e cães

Ao avaliar a interação entre dois cachorros ou dois bebês, os participantes se saíram mal. Assista aos vídeos e veja se você acerta.

Por Leo Caparroz 14 dez 2022, 19h56 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h48
Dois cachorros se encarando, e um deles mostra os dentes, visivelmente agressivo.
 (alexei_tm/Getty Images)
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Uma situação comum ao passear com seu cachorro é encontrar outra pessoa também com seu animalzinho. Quando os dois bichos interagem, os humanos tentam interpretar o comportamento dos cães: enquanto um pode ver uma interação amistosa, o outro pode percebê-la como agressiva. Não reconhecer a hostilidade de um cachorro pode, inclusive, te colocar em risco.

Um novo estudo revela que, embora os humanos saibam avaliar interações entre humanos, cães e macacos, temos dificuldade em prever comportamentos agressivos da nossa espécie e de cachorros.

Os pesquisadores analisaram como 92 participantes percebiam interações entre esses animais. Eles mostraram 27 trechos de vídeos em que ocorria uma interação não-verbal entre duas crianças humanas, dois cachorros ou dois macacos. Os participantes foram divididos em dois grupos: um deles deveria categorizar as situações em lúdicas, neutras ou agressivas, e o outro iria tentar prever o resultado de cada interação.

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Tente também dizer qual tipo de situação está nesse trecho, usado pelos pesquisadores. Você acertou se respondeu se tratar de um contexto lúdico.

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Os participantes foram melhores do que teriam sido se tivessem chutado as respostas. Além disso, previram os resultados com precisão em 80% dos casos.

Contudo, ao contrário das hipóteses dos pesquisadores, os participantes não foram melhores em avaliar as interações humanas do que as de outras espécies – mesmo sendo humanos. Além disso, eles tiveram um desempenho especialmente ruim com interações agressivas em cães e humanos. “Os participantes foram piores ao prever o resultado de uma interação em um contexto agressivo em comparação com o contexto lúdico e o contexto neutro, tanto em cachorros quanto em humanos”, escrevem no artigo.

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Agora tente prever qual será o resultado da interação entre essas duas crianças. Esse vídeo também foi mostrado no estudo e mostra uma situação de agressão.

Identificar a agressão em cães e humanos pode ajudar as pessoas a evitar ferimentos e até a morte. Por isso, os pesquisadores esperavam que os participantes avaliassem melhor situações agressivas, o que não foi o caso.

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“É possível que estejamos inclinados a assumir boas intenções de outros humanos e do ‘melhor amigo do homem’”, afirma Theresa Epperlein, primeira autora do novo estudo. “Talvez esse viés nos impeça de reconhecer situações agressivas nessas espécies.”

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TAGS:
agressão
Animais de estimação - cachorros
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cães
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