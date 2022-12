Uma situação comum ao passear com seu cachorro é encontrar outra pessoa também com seu animalzinho. Quando os dois bichos interagem, os humanos tentam interpretar o comportamento dos cães: enquanto um pode ver uma interação amistosa, o outro pode percebê-la como agressiva. Não reconhecer a hostilidade de um cachorro pode, inclusive, te colocar em risco.

Um novo estudo revela que, embora os humanos saibam avaliar interações entre humanos, cães e macacos, temos dificuldade em prever comportamentos agressivos da nossa espécie e de cachorros.

Os pesquisadores analisaram como 92 participantes percebiam interações entre esses animais. Eles mostraram 27 trechos de vídeos em que ocorria uma interação não-verbal entre duas crianças humanas, dois cachorros ou dois macacos. Os participantes foram divididos em dois grupos: um deles deveria categorizar as situações em lúdicas, neutras ou agressivas, e o outro iria tentar prever o resultado de cada interação.

Tente também dizer qual tipo de situação está nesse trecho, usado pelos pesquisadores. Você acertou se respondeu se tratar de um contexto lúdico.

Continua após a publicidade

Os participantes foram melhores do que teriam sido se tivessem chutado as respostas. Além disso, previram os resultados com precisão em 80% dos casos.

Contudo, ao contrário das hipóteses dos pesquisadores, os participantes não foram melhores em avaliar as interações humanas do que as de outras espécies – mesmo sendo humanos. Além disso, eles tiveram um desempenho especialmente ruim com interações agressivas em cães e humanos. “Os participantes foram piores ao prever o resultado de uma interação em um contexto agressivo em comparação com o contexto lúdico e o contexto neutro, tanto em cachorros quanto em humanos”, escrevem no artigo.

Agora tente prever qual será o resultado da interação entre essas duas crianças. Esse vídeo também foi mostrado no estudo e mostra uma situação de agressão.

Identificar a agressão em cães e humanos pode ajudar as pessoas a evitar ferimentos e até a morte. Por isso, os pesquisadores esperavam que os participantes avaliassem melhor situações agressivas, o que não foi o caso.

“É possível que estejamos inclinados a assumir boas intenções de outros humanos e do ‘melhor amigo do homem’”, afirma Theresa Epperlein, primeira autora do novo estudo. “Talvez esse viés nos impeça de reconhecer situações agressivas nessas espécies.”

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram