7 filmes sobre Olimpíadas para ver no streaming

Os Jogos de Paris terminam no próximo domingo (12) – e, com eles, a rotina de passar o dia todo com a TV ligada, assistindo desde o turco do tiro esportivo às medalhas de Rebeca Andrade.



As próximas Olimpíadas acontecerão em Los Angeles em 2028. Mas dá para aliviar a abstinência até lá com alguns bons filmes que abordam o evento. Na lista a seguir, separamos alguns deles, de diferentes gêneros e tamanhos. Confira:

Raça (2016)

Onde ver: Prime Video e Apple TV

Antes que Usain Bolt se tornasse o homem mais rápido do mundo, outro atleta fez história no atletismo. O filme biográfico Raça narra a história do atleta americano Jesse Owens, que durante os Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, Alemanha, em pleno regime nazista, conquistou nada mais do que quatro medalhas de ouro: 100 e 200 metros rasos, salto em distância e revezamento 4x100m. Haja versatilidade – e talento.

Munique (2005)

Onde ver: Prime Video e Apple TV (para aluguel)



Também baseado em fatos reais, mas desta vez com uma abordagem de suspense de espionagem. Dirigido pelo mestre Steven Spielberg, o longa narra os eventos decorrentes do trágico massacre de 11 atletas israelenses durante os Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, Alemanha.

Esse não é exatamente um filme sobre esporte em si, mas sim de um atentado que marcou a história dos Jogos. A história segue a missão secreta de vingança, organizada pelo governo israelense, para rastrear e eliminar os responsáveis pelo ataque terrorista.

Eu, Tonya (2017)

Onde ver: Netflix

Essa é para quem está com saudade das Olimpíadas de Inverno (programadas para as cidades italianas Milão e Cortina em 2026). Eu, Tonya é um drama biográfico que retrata a vida da patinadora artística Tonya Harding (interpretada pela Barbie, digo, Margot Robbie). Um dos pontos mais interessantes do filme é o escândalo envolvendo o marido de Harding e o seu plano para sabotar Nancy Kerrigan, rival da esposa, durante os Jogos de Inverno de 1994.

Jamaica Abaixo de Zero (1993)

Onde ver: Disney+

Um clássico da Sessão da Tarde, especialmente para quem nasceu nos anos 1990. A comédia é levemente inspirada na história real da primeira equipe jamaicana de bobsled (aquela famosa corrida em que trenó pode chegar a 150 km/h) a competir nos Jogos de Inverno. O filme segue um velocista jamaicano que, após fracassar para a qualificação das Olimpíadas de Verão, decide se juntar a três outros corredores e ao excêntrico treinador americano Irving Blitzer para formar uma equipe de bobsled.

Carruagens de Fogo (1981)

Onde ver: Disney+

Você pode até não conhecer este clássico, mas muito provavelmente já ouviu a famosa música do compositor grego Vangelis, “Chariots Of Fire” (que é quase o hino não oficial das olimpíadas). Inspirado em eventos reais, a história acompanha os corredores Eric Liddell (Ian Charleson), um devoto cristão escocês, e Harold Abrahams (Ben Cross), um judeu inglês, durante os Jogos Olímpicos de 1924 (que também foi em Paris).

A cena que eternizou a música é essa aqui:

Pódio para Todos (2020)

Onde ver: Netflix

Este documentário conta a história de ativistas e atletas paralímpicos de diversos países do mundo, e mostra o impacto global dos Jogos Paralímpicos na sociedade. Com ótimas entrevistas e imagens de bastidores, o longa mostra toda a luta e jornada dos atletas que apresentam alguma deficiência até chegar nas competições de alto nível.

O Campeão Olímpico (1942)

Onde ver: YouTube

Um bônus saudosista deste repórter: esta animação da Disney conta toda a origem dos jogos olímpicos utilizando o Pateta como protagonista (o que sempre melhora qualquer história, convenhamos).

