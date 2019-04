8 easter eggs do novo trailer de “Sonic: O Filme”

O primeiro trailer de Sonic: O Filme foi lançado nesta terça-feira (30) e provocou certa polêmica na internet, já que os fãs ficaram divididos quanto à qualidade do que foi apresentado. Teve gente que gostou:

Ah parece que ta bem focado pro público infantil mesmo! Por exemplo meu sobrinho ama o sonic! E ele ta achando um máximo que vai ter esse filme! Acho que é pra geração o desenho Sonic e não o game! — Excalib0rg (@Excalib0rg) April 30, 2019

Mas a maioria das pessoas desaprovou a versão do ouriço para os cinemas:

Sonic pernudo voando ta passando na sua timeline pic.twitter.com/jCbGrTp3iH — KAHN (@kahnvictor) April 30, 2019

Miraram no Sonic e acertaram no Dollynho, o seu amiguinho pic.twitter.com/RYREwqYn0H — mario m. y. (@smashmario) April 30, 2019

Sonic estreou nos videogames em 1991. Criado pela Sega, o velocista foi, ao lado de Mario, da Nintendo, um dos principais personagens dos jogos dos anos 1990. Até 2014, a franquia do herói contabilizava mais de 800 milhões de vendas, entre cópias físicas e downloads em smartphones.

A ideia de levar o personagem para as telonas existe desde 1994, mas mesmo com o sucesso dos desenhos animados do Sonic, feitos para televisão, os planos de adaptá-lo para o cinema nunca foram para frente – o roteirista Richard Jeffries chegou até a apresentar um projeto para a Dreamworks, que recusou a oferta.

Em 2016, a Sony anunciou que estava produzindo uma versão live-action do herói, e a produção executiva ficaria a cargo de Tim Miller, o diretor de Deadpool. Em 2017, o projeto acabou indo para a Paramount, mas praticamente todo o elenco permaneceu o mesmo: Jim Carrey será o vilão Robotnik; Ben Schwartz, da série Parks and Recreation, fará a voz do Sonic, e James Mardsen (o Ciclope dos primeiros X-Men) vai interpretar o policial Tom Wachowski.

Em dezembro de 2018, o primeiro cartaz do longa também foi alvo de críticas por conta da anatomia do personagem. Antes do lançamento oficial do trailer, o estúdio exibiu duas cenas do filme na CinemaCon, em Las Vegas: uma focada em Sonic e outra centrada em Robotnik em uma briga entre ele e o personagem de Mardsen.

Referências aos games

Em uma entrevista ao site ComicBook, Ben Schwartz garantiu que o filme terá diversas referências e easter eggs para os fãs dos jogos do ouriço – e alguns deles já são possíveis de perceber no trailer. Veja abaixo uma lista com alguns detalhes que você talvez não tenha visto:

1. Lar, doce lar

–

A placa de Green Hills, logo na primeira cena, é uma referência à Green Hill Zone – a fase inicial do primeiro jogo e, provavelmente, a mais conhecida:

You start the games in peaceful, paradise areas such as GREEN Hill Zone that are only just starting to be invaded by Robotnik/Eggman's robots. Rolling green hills, scenic waterfalls, beautiful trees everywhere… but, oh no! The animals are starting be roboticized! pic.twitter.com/AMKSn51ytf — Robert Carrasco (@ArtOfRobert) April 30, 2019

2. Velocidade máxima

–

O radar do carro de polícia mostra que Sonic passou a 760 milhas por hora (ou 1223 km/h). Segundo o IGN, site especializado em games, essa é a velocidade máxima que o personagem consegue atingir, de acordo com o que já foi estabelecido em sua história nos jogos. É praticamente a velocidade do som (1224 km/h).

3. Senhor dos anéis

–

Os famosos anéis, itens icônicos do jogo, aparecem no vídeo de entrada da Paramount no lugar das tradicionais estrelas do logo. No trailer, eles serão usados como uma espécie de portal para teletransporte – um recurso que já foi explorado em alguns games do herói para ir até uma fase bônus.

4. Tênis usados

–

Uma pilha de tênis, todos eles rasgados ou com remendos, aparece de relance no momento em que é mostrada a toca onde Sonic vive. Ao que indica, todos eles eram modelos que não tiveram resistência suficiente para aguentar a aceleração do personagem.

Essa teoria está relacionada com a hipótese de que Sonic veio parar por acidente na Terra e está tentando se acostumar com as coisas por aqui. Ainda no trailer, ele fala a Tom que irá salvar o planeta dele. Nas adaptações de Sonic para a TV (e, posteriormente, nos games), é estabelecido que ele mora em Mobius.

5. Déjà vu?

Não é a primeira vez que o ator James Mardsen contracena com um animal de computação gráfica. Em 2011, ele estrelou o filme Hop- Rebelde Sem Páscoa, em que ajuda o filho do Coelho da Páscoa a virar um astro da música. No tuíte acima, dá para ver como as cenas são (bastante) parecidas. Alguma homenagem, talvez?

6. Participação especial

…if I'm not mistaken, THAT is Garry Chalk: Voice of Grounder from Adventures of Sonic the Hedgehog and Robotnik from Sonic Underground, in the trailer. That's actually awesome. pic.twitter.com/4PIQDy7luc — Chris Niosi (@Kirbopher) April 30, 2019

Garry Chalk é um ator e dublador americano conhecido por ter emprestado a voz a personagens marcantes dos desenhos animados dos anos 1980 e 1990, como o robô Optimus Prime, de Transformers, e o Dr. Robotnik de Sonic Underground.

No Twitter, o usuário Chris Noisi percebeu o que parece ser uma participação do ator em uma das cenas do filme, na qual ele interpreta um oficial do exército dos EUA. No entanto, o nome de Chalk não consta na página do filme no IMDb, o maior banco de dados da internet sobre cinema e TV. Resta saber se ele ainda será oficializado – ou se o fã se equivocou.

7. De volta às origens

–

“Todo herói tem uma gênese” é a frase que aparece nos momentos finais do trailer. A escolha da palavra Genesis pode ter sido uma homenagem ao console homônimo da Sega no qual ele foi lançado. Por aqui, o videogame ficou conhecido como o clássico Mega Drive.

8. Última moda

–

A última cena mostra Jim Carrey com o visual consagrado do vilão da saga. O trailer dá a entender que ele irá passar por uma transformação durante a caça obsessiva atrás de Sonic.

Outro elemento aqui são os cogumelos gigantes atrás de Robotnik, o que a IGN apontou como uma referência a uma das fases do jogo Sonic & Knuckles – dá para entender que o filme se passará em outros planetas também.

Sonic: O Filme será dirigido por Jeff Fowler e estreia dia 14 de novembro no Brasil.