Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

5 peças clássicas – e outras músicas de desenho – que você já ouviu sem saber

Rebeca Andrade levou prata com um medley de MC João e a passagem de órgão mais famosa de Bach. Ouça e descubra o nome de outras composições muito tocadas e pouco conhecidas.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2021, 15h11 | Atualizado em 30 jul 2021, 15h12
Duas imagens: a primeira mostrando Rebeca Andrade durante a performance de seu solo; a outra mostrando o Pernalonga tocando piano em um dos episódios do cartoon.
 (Tim Clayton - Corbis / Colaborador / Warner Bros./Getty Images)
Continua após publicidade
5 peças clássicas – e outras músicas de desenho – que você já ouviu sem saber Priorizar nos meus resultados Google

Rebeca Andrade levou a primeira medalha da história da ginástica brasileira ao som de um medley inusitado: a Tocata e Fuga em Ré Menor, BWV 565, de Johann Sebastian Bach, seguida de uma versão instrumental do hit funk “Baile de Favela”, de MC João. O coreógrafo da ginasta, Rhony Ferreira, deu até uma entrevista à CNN explicando como bolou a mistura. 

As duas músicas são bem famosas: embora ninguém conheça a peça de Bach pelo nome, o órgão de igreja com timbre fúnebre é inconfundível – praticamente sinônimo de vampiro.

Há várias outras composições do cânone ocidental que aparecem como easter eggs em produções audiovisuais, principalmente desenhos animados antigos (vale lembrar que Looney Tunes, Mickey e Pica-Pau nasceram todos como curtas para exibição no cinema, acompanhados de música instrumental – os personagens não tinham falas).

Além das peças de Mozarts, Beethovens e Chopins, as animações também costumam vir acompanhadas de jazz e outras manifestações da música popular dos EUA no começo do século 20. A seguir, você descobre o título e o compositor das faixas mais famosas – e ouve todas elas numa listinha da Spotify feita pela Super.

Siga
Continua após a publicidade

“Marcha Fúnebre”, de Chopin
…ou terceiro movimento da Sonata para piano n.º 2 em si bemol menor, Op. 35

Continua após a publicidade

Dispensa apresentações: é a música de velório por definição. Mas vale algumas curiosidades. A primeira é que essa foi a inspiração da Marcha Imperial de John Willians, trilha sonora do vilão Darth Vader em Star Wars. A segunda é que existem muitas marchas fúnebres – embora a de Chopin tenha se tornado mais famosa, há dezenas de composições com o andamento pensado especificamente para acompanhar os passos de um cortejo carregando um caixão.

“The Entertainer”, de Scott Joplin

Esse é o exemplo mais famoso de um gênero boêmio chamado Ragtime que reinou com força no sul dos EUA do finalzinho do século 19 até a Primeira Guerra Mundial. Esse foi o primeiro ritmo de origem afro-americana a ter impacto na cultura mainstream (chegou muito antes da aceitação do blues pelo público branco) e abastecia as pistas de dança de cidades como St. Louis e New Orleans.

Continua após a publicidade

Quem assistiu a série La Casa de Papel vai se lembrar que o Professor, chefe da quadrilha que rouba a Casa da Moeda, toca essa música no piano para sua amada – e perseguidora –, a policial Raquel Murillo.

“Eine kleine Nachtmusik”, de Mozart

Continua após a publicidade

…ou Serenata n.º 13 em sol maior, K. 525

Ao pé da letra, em alemão, o título significa “uma musiquinha para a noite”, mas Nachtmusik é melhor traduzido como “serenata”. Ninguém sabe qual foi a motivação de Mozart ao fazê-la – é possível que a peça tenha sido uma encomenda, um trabalho freelancer –, e é quase certo que o título não era um título: era só uma anotação no caderno do compositor para identificar a peça, da mesma maneira que você salva um trabalho de faculdade no Google Docs como “mais_um_do_prof_chato.docx”.

5a de Bethoven

Continua após a publicidade

…ou Sinfonia n.º 5 em Dó menor, Op. 67

O 1º movimento da 5a sinfonia de Beethoven disputa com o 4º movimento da 9o posto de peça mais famosa do alemão – e quiçá, da história do Ocidente. Ficou confuso com essa história de sinfonia e movimento? Não tem problema: colocamos as duas na playlist ali em cima. Você vai reconhecer ambas imediatamente. Uma é usada em momentos de tensão, a outra não é tão presente na cultura pop, mas serve de hino para a União Europeia.

Abertura da ópera William Tell, de Gioachino Rossini

A parte mais famosa é a última das quatro – aparece sempre que um personagem qualquer está a galope, ainda que na ópera original não haja cavalos na cena em questão. O uso dessa peça na cultura pop começou graças ao protagonista cowboy da série de filmes de velho-oeste Cavaleiro Solitário.

 

 

Publicidade
TAGS:
História da música
Música
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA 10.10

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).