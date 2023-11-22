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Cultura

9 cinebiografias para você assistir nos próximos meses

"Napoleão", estrelado por Joaquin Phoenix, e "Maestro", com Bradley Cooper, estreiam nesta semana. Saiba mais sobre essas e outras biopics que chegam às telonas e no streaming.

Por Rafael Battaglia 22 nov 2023, 18h29 | Atualizado em 27 nov 2023, 14h49
Montagem com cena dos filmes Maestro (2023); Napoleão (2023); Priscilla (2023) e foto da banda Mamonas Assassinas.
 (IMDB/Reprodução)
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Mussum, o Filmis

Aílton Graça em Mussum
(Reprodução/Divulgação)

Estreou em 2/11

Antonio Carlos Bernardes Gomes queria ser jogador de futebol. Quando cresceu, porém, entrou para a Aeronáutica – e no grupo musical Os Originais do Samba. A carreira de artista o levou para a TV, onde trabalhou com Grande Otelo, Chico Anysio, Renato Aragão – e virou o Mussum. O filme de Silvio Guindane, estrelado por Aílton Graça, conta essa históris.

Maestro

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(Reprodução/Divulgação)

Estreia: 22/11

Mostra a vida do compositor Leonard Bernstein (Bradley Cooper), autor do clássico da Broadway Amor, Sublime Amor. Martin Scorsese e Steven Spielberg, que produzem o longa, foram considerados para a direção. Mas o cargo acabou com Cooper – e por indicação de Spielberg, que gostou do trabalho dele no comando de Nasce uma Estrela (2018).

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A estreia em cinemas selecionados rola nesta quarta (22/11). O filme chega à Netflix, que produziu o longa, em 20 de dezembro.

Napoleão

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(Reprodução/Divulgação)
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Estreia: 23/11

23 anos depois de Gladiador, o diretor Ridley Scott e o ator Joaquin Phoenix se juntaram novamente – desta vez, num épico de 2h37 sobre o imperador francês (e que terá uma versão de 4h no Apple TV+, que bancou o orçamento de US$ 130 milhões). Coincidentemente, Bonaparte também será tema de uma futura minissérie da HBO com produção de Spielberg – baseada num roteiro não-utilizado de Stanley Kubrick.

Mamonas Assassinas: O Filme

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(Reprodução/Divulgação)

Estreia: 28/12

O diretor Edson Spinello vai contar a trajetória da banda de rock, do início da carreira em Guarulhos (SP) à ascensão meteórica em meados dos anos 1990. O foco, portanto, não será o acidente aéreo em 1996, que matou todos os integrantes da banda.

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Inicialmente concebida como uma minissérie da Record, a produção escalou atores bem parecidos com os personagens – e parte deles tem algum grau de envolvimento com o grupo. Ruy Brissac e Adriano Tunes, que interpretam Dinho e Samuel, fizeram parte da peça Mamonas Assassinas – O Musical. E Alberto Hinodo interpreta o seu tio, Bento.

Priscilla

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(Reprodução/Divulgação)

Estreia: 4/1

É baseado no livro Elvis e Eu, em que Priscilla Presley narra o relacionamento de 13 anos com o Rei do Rock. Lisa Marie, filha do casal, não aprovou uma versão inicial do roteiro: disse que seu pai foi retratado como “manipulador” – isso pode ter contribuído para que a empresa que cuida do legado do cantor não liberasse as músicas para o filme de Sofia Coppola.

Ferrari

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(Reprodução/Divulgação)

Estreia: 8/2

Adam Driver vive Enzo Ferrari na biopic de Michael Mann (Colateral, Fogo Contra Fogo) sobre o piloto italiano, fundador da montadora (e escuderia) que leva o seu nome. O filme, que encerrou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo deste ano, conta também com Penélope Cruz no papel da esposa de Ferrari, Laura, e com o ator brasileiro Gabriel Leone, que interpreta o piloto espanhol Alfonso de Portago.

Bob Marley: One Love

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(Reprodução/Divulgação)

Estreia 14/2

A vida e obra do embaixador do reggae serão retratadas nesta produção, estrelada por Kingsley Ben-Adir, que intepretou Malcolm X no filme Uma Noite em Miami… e esteve também em Barbie. A direção é de Reinaldo Marcus Green (que recentemente dirigiu outra cinebio: King Richard).

Sem data definida:

– Back to Black, sobre a cantora Amy Winehouse

– Shout It Out Loud, sobre os primeiros anos da banda Kiss

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