9 lançamentos que chegam na Netflix no segundo semestre de 2024

Ansioso por novos filmes e séries para maratonar na Netflix? O segundo semestre está cheio de estreias interessantes, e a Super selecionou as principais nessa lista para você ficar de olho.

Importante: a maioria delas ainda não tem uma data certa para estrear, mas a plataforma de streaming garante que os lançamentos acontecerão em 2024. Vamos a eles:



Senna

Um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história, Ayrton Senna morreu 30 anos atrás correndo o GP de San Marino, na Itália. Agora, a Netflix vai lançar uma minissérie brasileira contando a história do atleta, dirigida e criada por Vicente Amorim.

A produção vai acompanhar Senna, interpretado por Gabriel Leone (que também já fez um corredor em Ferrari, filme de Michael Mann), desde o início de sua carreira no automobilismo até o trágico acidente que levou à sua morte.

Senna não é uma minissérie documental, mas uma obra de ficção inspirada em fatos. Além de personagens bem conhecidos do público, como Xuxa (interpretada por Pâmela Tomé) e Adriane Galisteu (Julia Foti), ex-namoradas do piloto, a produção vai ter algumas criações ficcionais, como a jornalista Laura, interpretada por Kaya Scodelario, atriz britânica, mas filha de brasileira.

A minissérie de seis episódios ainda não tem data de estreia, mas já tem um teaser para você assistir:

Continua após a publicidade

Carry-On

Aeroportos são ambientes que podem estressar até um eremita que passou anos meditando no topo de uma montanha. Imagine, então, um thriller de ação que se passa dentro de um?

Carry-On, dirigido por Jaume Collet-Serra, traz o ator Taron Egerton, da franquia Kingsman, como um agente da TSA, organização do governo dos Estados Unidos que cuida da segurança dos transportes do país. Chantageado por um viajante misterioso para deixar um pacote perigoso embarcar num voo de véspera de Natal, o agente tenta vencer seu antagonista com a inteligência.

O filme também estrela Jason Bateman, de Arrested Development, e Sofia Carson, da franquia Descendentes. Ainda sem data de estreia.

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie

A Fenda do Biquíni, lar do Bob Esponja, foi misteriosamente retirada do oceano. Quem poderá salvar seus habitantes marinhos? Talvez sua única habitante que não nasceu para viver no mar: a esquila Sandy Bochechas.

Continua após a publicidade

O filme animado de comédia vai ser lançado oficialmente no dia 2 de agosto, depois de ter sido vazado completamente em janeiro de 2024 no X, ex-Twitter. Ainda não temos um título em português. Confira o trailer:

A Liga

Comédia de ação estrelando Mark Wahlberg e Halle Berry, A Liga acompanha um trabalhador de construção civil de Nova Jersey (Wahlberg) que cai de paraquedas no mundo da espionagem quando sua namorada do ensino médio (Berry) volta para sua vida. Será que um cara comum consegue ser um superespião?

O filme estreia em 16 de agosto. Dá uma olhada no trailer:

Continua após a publicidade

De Volta à Ação

Você quer mais uma comédia de ação? Tudo bem! Mas vai ter que esperar até 15 de novembro. De Volta à Ação é um filme de espionagem estrelando Jamie Foxx e Cameron Diaz, dirigido por Seth Gordon. Os atores interpretam um casal que abandonou a CIA para construir uma família – mas eles logo descobrem que não dá para fugir do passado assim tão facilmente.

Cem Anos de Solidão

O colombiano Gabriel García Márquez ganhou o Nobel da Literatura em 1982, e Cem Anos de Solidão, de 1967, é considerado por muitos como seu melhor livro. A obra acompanha gerações da família Buendía numa trama que conta a história de opressão de seu país escondida na forma de realismo mágico.

O livro se passa em Macondo, a cidade fundada pela família Buendía, e mostra todas suas transformações tecnológicas e sociais durante um século – uma forma ficcional de narrar cem anos de história turbulenta da América Latina. Quer saber mais sobre a história? Você pode ler nossa matéria aqui.

Agora, o romance vai ser adaptado como uma série de 16 episódios para a Netflix. A produção colombiana ainda não tem data de estreia, mas já tem teaser:

Continua após a publicidade

Pedro Páramo

Olha só, mais uma adaptação de um clássico da literatura latina. Pedro Páramo é o único romance do mexicano Juan Rulfo – e um dos livros mais influentes da língua espanhola. Lançada em 1955, a obra também é um exemplo de realismo mágico, acompanhando Juan Preciado de volta à cidade de Comala após a morte de sua mãe para encontrar seu pai, que está perdido.

O filme, ainda sem data de lançamento definida, vai ser dirigido por Rodrigo Pietro. É o primeiro filme em que o mexicano atua como diretor, mas ele é um dos diretores de fotografia mais populares de Hollywood. Já foi indicado ao Oscar quatro vezes, e trabalhou em filmes como Barbie, Brokeback Mountain e todos os últimos quatro filmes de ficção de Martin Scorsese.

A última temporada de Cobra Kai

A sexta e última temporada de Cobra Kai vai chegar à Netflix neste segundo semestre. A série, que é uma continuação 30 anos depois dos eventos de Karatê Kid, é uma das favoritas de público do serviço de streaming, acompanhando Daniel LaRusso e Johnny Lawrence como adultos, mas focando em Lawrence, o antagonista do filme original que agora virou sensei de um dojô de karatê.

Essa última temporada vai ser dividida em três partes. Ela vai começar a ser lançada em 18 de julho, com uma segunda parte saindo em 28 de novembro e o final chegando em 2025.

Segunda temporada de Arcane

O sucesso baseado no universo de League of Legends vai ganhar uma segunda temporada em novembro de 2024. Os novos episódios da série começaram a ser produzidos em novembro de 2021, e já temos um teaser para controlar as expectativas até o lançamento. Dá uma olhada:

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram