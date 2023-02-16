Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

A ascensão da A24

Ela foi recordista em indicações ao Oscar 2023: nada menos do que 18 (11 delas para "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo"). Veja como o estúdio, em menos de uma década, passou de uma pequena distribuidora de filmes indie para um fenômeno de Hollywood.

Por Rafael Battaglia 16 fev 2023, 16h33 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Cena do filme Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo com montagem com logo da A24.
 (A24/Reprodução/Divulgação)
Continua após publicidade
A ascensão da A24 Priorizar nos meus resultados Google

Nome de estrada

Os fundadores David Fenkel, John Hodges e Daniel Katz.
(David Crotty/Reprodução/Divulgação)

A A24 nasceu em 2012. Os fundadores Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges (foto) trabalharam por anos no circuito de filmes independentes de Nova York. Já o nome da empresa veio de uma estrada na Itália: Katz estava dirigindo nela, em direção a Roma, quando decidiu começar o novo negócio.

Mercado difícil

Continua após a publicidade
Imagem promocional de Spring Breakers.
(A24/Reprodução/Divulgação)

De início, a A24 era apenas uma distribuidora: adquiria filmes em produção ou em festivais e organizava o lançamento. Um dos primeiros foi Spring Breakers (2013), com James Franco. Mas havia o desafio de tornar a operação rentável: só 3,4% dos filmes independentes dos EUA dão lucro – a maior parte (90%) mal chega às salas de cinema.

Siga
Continua após a publicidade

Fábrica de memes

Imagem promocional de Ex-Machina.
(A24/Reprodução/Divulgação)
Continua após a publicidade

O trunfo foi explorar as redes sociais. Em vez de investir em caros espaços publicitários para os filmes, o estúdio foi um dos primeiros a apostar em campanhas virtuais com chances de viralizar, como um bot no Tinder da robô Ava, do sci-fi Ex Machina (2014), ou o perfil no Twitter do bode de A Bruxa (2015).

Selo de qualidade?

Continua após a publicidade
Imagem promocional de Moonlight.
(A24/Reprodução/Divulgação)

A produção de filmes próprios começou com Moonlight (2016). Com orçamento de US$ 1,5 milhão, foi o longa mais barato a vencer o Oscar de Melhor Filme. Conhecida por revelar novos diretores, como Ari Aster (Hereditário, Midsommar) e Robert Eggers (A Bruxa, O Farol), a A24 conquistou milhares de fãs. Os mais fiéis compram merchandising oficial e assinam um clube (o AAA24), que oferece conteúdos exclusivos.

Continua após a publicidade

Em expansão

Imagem promocional de Euphoria.
(A24/Reprodução/Divulgação)

Em 2021, havia gente querendo comprar a A24 por até US$ 3 bilhões – entre os interessados, estaria a Apple. A aquisição, contudo, nunca aconteceu. Recentemente, o estúdio recebeu US$ 225 milhões em investimentos, que serão usados para aumentar a produção de filmes fora dos EUA e em séries de TV – o hit Euphoria, da HBO, é da A24.

Publicidade
TAGS:
Cinema
Cultura
Filmes
Hollywood
Oscar
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).