–

Personagem: Gaguinho (Looney Tunes/Warner)

Nome original: Porky Pig

Significado: Porco Gordinho. Mas há um trocadilho sofisticado aí. “Porky” é uma gíria para “gordinho”, numa referência a carne de porco (pork). Em inglês, é comum que o animal tenha um nome e a comida feita a partir dele, outro – igual acontece com “boi” e “bife” em português. Então temos “hen” (galinha) e “chicken” (carne de galinha); “lamb” (carneiro) e “mutton” (carne de carneiro); “pig” (porco) e “pork “(carne de porco). A expressão “Porky Pig”, então, brinca com essa característica da língua, ao mesmo tempo em que serve para fazer referência à adiposidade do porquinho gago.

Grupo de personagens: Turma do Pernalonga

Nome original: “Looney Tunes”,

Significado: “Tunes” é “músicas” (igual em “iTunes”). E a raiz de “looney” é a mesma de “lunático”, no sentido mental da palavra. Temos, então, que “looney tunes” significa “músicas doidas”.

Motivo: nos anos 1940, quando não havia aparelhos de TV e os desenhos passavam nos cinemas, as animações ficavam em segundo plano. Eram vistas mais como um acompanhamento para a música. Com o tempo, os personagens animados ganhariam o protagonismo, e a música é que passaria a ser vista como acompanhamento. Mas o nome “looney tunes” ficou.

A ideia nem era original. A série de filmes Looney Tunes foi uma resposta dos estúdios da Warner a um produto criado por Walt Disney em 1929 – a série Silly Symphonies (sinfonias doidas), que tinha o mesmo propósito: tocar músicas insanas acompanhadas por personagens amalucados. “Silly”, aliás, era uma palavra para designar fraqueza física. Depois ela evolui para o sentido de “cabeça fraca”, e consolidou-se como sinônimo de “insano”. “Looney”, “Silly”… Por essas, os dois principais membros dos Looney Tunes ganharam nomes que também remetem à insanidade. A ver:

–

Personagem: Pernalonga (Looney Tunes/Warner)

Nome original: Bugs Bunny

Significado: Coelhinho Doido. “Bugs” é a contração” de “bugsy”, que quer dizer “doidinho”. Tudo vem de “bug” (inseto). É como dizer que o sujeito “tem insetos na cabeça”, ou que tem o cérebro “bichado”. Por motivos óbvios, o adjetivo virou apelido de gângsteres notórios do início do século 20 (Bugsy Sigel, Bugs Malone) – no mundo do crime, afinal, quanto mais psicopata você é, melhor para a sua carreira.

–

Personagem: Patolino (Looney Tunes/Warner)

Nome original: Daffy Duck

Significado: “Pato Doido”. Sim. Patolino e Pernalonga têm basicamente o mesmo nome no original, pelo menos no que remete ao significado. “Daffy” é uma derivação de “daft”, que também significa “maluco”, “doido”, “pirado”. “Daft” provavelmente é a contração do germânico antigo gedafen. Gedafen significa “correto”. Por volta do ano 1200, a contração “daft” tinha exatamente esse significado. Um século depois, porém, já tinha ganhado o significado oposto – “desajustado”, “doidão”. Por que? Ninguém sabe. Trata-se de mais um entre tantos mistérios etimológicos.

–

Personagem: Scooby-Doo (Hanna-Barbera)

Nome original: Scooby-Doo mesmo, claro

Significado: Nenhum. O cachorro iria chamar “Too much” (“Um Monte”), mas os criadores do desenho de 1969 mudaram de ideia na última hora. A inspiração para o nome definitivo veio da letra de Strangers in the Night, que Frank Sinatra tinha lançado poucos anos antes, em 1966. No meio da música, Sinatra canta “dooby dooby doo (…)”. Bateu uma luz nos caras: esse seria o bordão do cachorro. Trocaram o primeiro “dooby” por “Scooby” e pronto: tinham o bordão e o nome do amigo do Salsicha – que no original chama “Shaggy” (“Descabelado”).

–

Personagem: Scooby-Loo (Hanna-Barbera)

Nome original: Scrappy-Doo

Significado: “Scrap” é “pedacinho”. E “scrappy” é o diminutivo disso. É o que dá o caráter infantil para o nome do sobrinho do Scooby-Doo. Em tese, nem faz muito sentido esse personagem estar aqui, já que a palavra “scrap” não tem uma história por trás . Mas fica como uma homenagem aos tradutores. A referência a “bilu-bilu” no nome brasileiro remete à ideia de bebê de forma bem mais fofa que o original.

–

Personagem: Tutubarão (Hanna-Barbera)

Nome original: Jabber Jaw

Significado: Tubarão Tagarela. Não há como cravar, mas “jabber” (uma palavra para o ato de falar rápido) pode ser uma onomatopeia representando os sons sem significado que a gente ouve quando o interlocutor está falando depressa demais. Esse seria o mesmo caso da palavra “gibber”, irmã de “jabber”, e que significa “falar de forma desarticulada”.

Desenho: Corrida Maluca

Nome original: Wacky Races

Significado: o mesmo – fora o fato de que o “races” da versão original está no plural. O destaque aqui vai para o centésimo sinônimo de “maluco” que aparece neste texto. A etimologia de “Wacky” é interessante. Vem de “whack”, que é “bater”. Um “Wacky” seria alguém que toma tapas na cabeça o tempo todo por conta da burrice – um referência direta a bullying. O sinificado original, que era “burro” mesmo, evoluiu para “maluco” entre os séculos 19 e 20.

Alguns nomes de pilotos da Corrida Maluca também valem um exame mais atento:

–

Personagem: Barão Vermelho

Nome original: Red Max

Significado: É uma combinação entre Red Baron, o aviador alemão da Primeira Guerra Mundial, com “Blue Max”, o nome americanizado de uma condecoração militar alemã. Curiosidade: a tal condecoração, que se trata de uma cruz azul para o herói militar usar no pescoço, é alemã, mas tem nome francês: Pour le Mérite – já que a língua franca da Europa antes do século 20 era o francês (daí o nome “língua franca”, você sabe).

–

Personagem: Professor Aéreo

Nome original: Prof. Pat Pending

Significado: “Pat Pending” é uma brincadeira com a expressão “patente pendente”. O Professor Aéreo é um inventor. E inventores vivem de registrar patentes, que ficam pendentes até que os órgãos reguladores entendam que a tal invenção é mesmo uma ideia original, sobre a qual o criador poderá cobrar royalties. Taí um trocadilho sofisticado.

–

Personagem: Tio Tomás e Chorão

Nome original: Lazy Luke e Blubber Bear

Significado: “Lucas Prequiçoso e Urso Gordo”. O “Tio Tomás” vem do livro “A Cabana do Pai Tomás”, que foi adaptado no Brasil na forma de novela da Globo, nos anos 1970. O nome original da obra, sobre a vida dos escravos nos EUA e escrita em 1852 pela abolicionista Harriet Beecher Stowe, é “Uncle Tom’s Cabin” (“Cabana do Tio Tomás”, portanto). Os responsáveis pela adaptação da Corrida Maluca preferiram o “tio” da versão original ao “pai” da tradução tradicional.

E isso é tudo, pessoal 😉