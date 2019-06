Airbnb lança roteiro de viagem inspirado em “A Volta ao Mundo em 80 Dias”

Publicado em 1873, A Volta ao Mundo em 80 Dias é uma das obras mais consagradas do francês Júlio Verne, autor de outros clássicos da literatura, como Viagem ao Centro da Terra e Vinte Mil Léguas Submarinas.

Para quem não conhece a história, um rápido resumo: Phileas Fogg, um senhor inglês, vive uma monótona e solitária rotina. As coisas mudam quando, em uma conversa com amigos sobre o paradeiro de um ladrão de banco, Phileas diz que ele poderia estar em qualquer lugar do planeta, já que, com avanço tecnológico da época (lembre-se, século 19), qualquer um poderia dar ao volta ao mundo em 80 dias.

Ninguém acredita na afirmação, mas Phileas garante que é possível. Sob uma aposta de 20 mil libras (que hoje, pela inflação, daria mais de 2 milhões) ele e seu assistente, Jean Passepartout, embarcam na famosa viagem, que passa por lugares como Egito, China e Índia.

O livro já rendeu diversas adaptações para a TV e o cinema – a primeira foi em 1919, e a mais recente, de 2004, teve até Jackie Chan no elenco. Agora, quem quiser dar uma voltinha pelo globo (e tiver uma grana sobrando) não precisará recorrer a balões nem nada do tipo: a Airbnb, plataforma para encontrar ou disponibilizar acomodações em viagens, criou um roteiro para turistas inspirado na história.

Tudo está incluso no pacote: hospedagem, alimentação e transporte. A viagem dura 12 semanas e, a cada uma delas, os turistas irão explorar desde destinos usuais, como Austrália, EUA e Japão, até lugares mais exóticos, como Butão, Uzbequistão e Islândia.

O roteiro temático é uma estratégia da empresa para promover o lançamento da nova modalidade “Aventuras“, disponibilizado no último dia 13 de junho. Ela é uma expansão do serviço “Experiências”, oferecido desde 2016. Com ele, usuários da Airbnb podem, além de compartilhar quartos ou casas, guiar turistas em passeios e outras experiências personalizadas.

Como vai funcionar?

A ideia é oferecer diversas opções de turismo de aventura – são mais de 200, todos certificados pela Adventure Travel Trade Association (ATTA), de acordo com o Airbnb. Os destinos são os mais variados. Dá para fazer um safári nas Ilhas Galápagos, acampar na beira de um penhasco nos EUA ou dar um rolê em aldeias na Tailândia.

No site, é possível pesquisar os passeios por categoria (culinários, esportes radicais etc.) ou localização por continente. Para o Brasil, a opção dos viajantes é explorar o coração da Floresta Amazônica ou conhecer Florianópolis em trilhas de bike. O preço dos pacotes da Airbnb mais básicos, de uma noite, custarão a partir de US$79 (R$305).

O roteiro dos 80 dias, porém, terá reservas limitadas (as vendas abrem no dia 20 de junho), a viagem começará em 1º de setembro. O preço? R$20.058 por pessoa. Salgado, mas se você pensar que passar 15 dias em Orlando custam cerca de R$14 mil, até que dá para considerar.