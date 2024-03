Além de Oppenheimer: 5 cinebiografias de cientistas famosos

O Oscar de 2024 consagrou Oppenheimer como um dos grandes filmes do ano passado. Além do prêmio de melhor filme, o longa ainda recebeu mais seis estatuetas. Mas o pai da bomba atômica não é o único cientista cuja história rendeu ótimas cinebiografias. Confira abaixo cinco outros cientistas com histórias de vida que renderam filmes menos conhecidos.

Alexandria (2009)

O filme Alexandria, (Ágora, no original), conta a história de Hipátia de Alexandria, a matemática, astrônoma e filósofa grega que foi uma das primeiras mulheres a contribuir para o campo da matemática e filosofia da história. Ela nasceu em Alexandria, no Egito, e viveu entre os séculos 4 e 5 d.C.

O filme é protagonizado por Rachel Weisz, e conta a história dos desafios e preconceitos que Hipátia enfrentou por ser mulher em um ambiente dominado por homens (nada muito diferente do que vemos hoje, infelizmente). Como todo filme biográfico, o longa contém algumas liberdades e representações anacrônicas, mas funciona como uma porta de entrada para conhecer uma importante figura da ciência.

O filme pode ser assistido no serviço de streaming Pluto Tv.

Criação (2009)

Lançado em 2009 e estrelado pelo ator inglês Paul Bettany, o longa é uma adaptação do livro Annie’s Box: Charles Darwin, His Daughter and Human Evolution, uma biografia de Charles Darwin escrita por seu tataraneto Randal Keynes. O filme se passa após a viagem de Darwin a bordo do famoso HMS Beagle, e durante o desenvolvimento da teoria da seleção natural.

O filme se concentra não apenas nas descobertas científicas de Darwin, mas também em sua vida pessoal, com o drama envolvendo a morte de sua filha e os desafios que enfrentou ao confrontar suas ideias com as fortes crenças religiosas de sua esposa na época. O longa retrata o período que Darwin levou para escrever e publicar o famoso livro A Origem das Espécies.

Continua após a publicidade

Radioactive (2019)

Marie Curie é a mulher mais importante do mundo científico, sendo a primeira a ser laureada com o prêmio Nobel. Ela também é a única pessoa a ter vencido o prêmio duas vezes em áreas diferentes. O primeiro foi em Física, pela descoberta da radioatividade natural, e o segundo em Química, pela descoberta dos elementos químicos Polônio e Rádio.

Alguém com uma história tão rica não poderia ficar sem um filme. Em 2019 foi lançado o longa Radioactive, dirigido pela cineasta e autora iraniana Marjane Satrapi (da famosa HQ Persépolis). O filme, que tem Rosamund Pike no papel de Curie, narra a vida da cientista, desde os seus estudos na Universidade de Paris, passando pelo casamento com o físico Pierre Curie, até as suas famosas descobertas.

O longa está no catálogo da Netflix.

Tesla – O Homem Elétrico (2020)

Outro grande nome do mundo da ciência (e que hoje virou sinônimo de carros do Elon Musk) foi o inventor e engenheiro sérvio Nikola Tesla. Embora tenha morrido pobre, ele é considerado um dos maiores e mais importantes cientistas do século 20. É graças a sua invenção de distribuição de energia elétrica que hoje você lê este texto em um aparelho eletrônico.

Continua após a publicidade

No filme de 2020, o ator americano Ethan Hawke assume o papel do cientista, e Kyle MacLachlan (de Twin Peaks) interpreta Thomas Edison. Como o subtítulo já entrega, o filme toma suas liberdades tanto históricas quanto narrativas para contar parte da história de Tesla, de forma que foge um pouco das convenções do gênero de filme biográfico. Mesmo assim, é uma porta de entrada para conhecer a figura desse tão importante cientista.

Ele pode ser conferido no Amazon Prime Video.

O Homem que Viu o Infinito (2015)

Fugindo um pouco do clichê, o último filme da lista conta a história de uma pessoa pouco conhecida para o público geral. Estrelando Dev Patel, O Homem que viu Infinito conta a vida do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, desde a sua infância em Madras, na Índia, até a Universidade de Cambridge durante a Primeira Guerra Mundial.

Ramanujan é conhecido por suas contribuições significativas para a teoria dos números, análise matemática, séries infinitas, frações contínuas, além de uma série de outras contribuições para o campo matemático. O filme contou com a participação de matemáticos da vida real em sua produção, o que ajudou na forma como o filme –aborda conceitos matemáticos.

Está disponível no catálogo da Amazon Prime Video.

Continua após a publicidade

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram