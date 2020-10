Among Us: 9 dicas para se sair bem no jogo do momento

Lançado inicialmente por uma empresa indie em 2018, “Among Us” é um jogo online de mistério e suspense que explodiu na segunda metade de 2020, alcançando milhões de jogadores simultâneos em todo o mundo. Com gráficos bem básicos, o game está disponível para smartphones gratuitamente e também para desktop, através da plataforma Steam, onde pode ser comprado por R$ 10,89.

O conceito do jogo também é simples: até 10 pessoas controlam tripulantes de uma nave espacial, onde devem realizar pequenas tarefas para manter o voo sobre controle. No entanto, entre o grupo há pelo menos um impostor (podem ser até três), cuja única missão é matar os outros tripulantes sem ser descoberto. Ele pode fazer isso se aproximando de um jogador ou sabotando os serviços da nave, como o abastecimento de oxigênio. O grupo, por sua vez, tem que debater para tentar descobrir quem entre eles é o assassino, e podem votar para ejetá-lo da nave.

Se os tripulantes conseguirem completar todas as tarefas, a vitória é deles. Eles também pode ganhar se descobrirem quem são os impostores e votarem para que eles sejam ejetados. Os impostores ganham se sobrar um número igual de impostores e tripulantes vivos, ou se uma sabotagem letal não for consertada a tempo. Pode parecer complicado, mas é só começar a jogar para pegar o jeito.

Com tudo isso, “Among Us” é um divertido jogo de mentiras, traições e assassinatos na surdina. É uma boa aposta para se jogar em grupo de amigos, especialmente em épocas de pandemia. Se você começou a se aventurar pelo jogo recentemente e está um pouco perdido(a), não se preocupe: aqui vão algumas dicas de como melhorar sua gameplay – sendo impostor ou tripulante.

Dicas para tripulantes

Ande em grupo

Nada mais apetitoso para um impostor do que encontrar um alvo isolado em um canto do mapa. Se você quer sobreviver, tente ficar perto de outras pessoas – quanto mais, melhor. Caso precise se movimentar muito pelo mapa para fazer as tarefas, tente escolher pelo menos um parceiro para te acompanhar. É claro que você pode ter o azar de andar com o impostor por aí e acabar assassinado quando ninguém mais estiver por perto, mas faz parte do jogo.

Decore o mapa e suas tarefas

Pode parecer difícil, mas acredite: em pouco tempo, toda a nave e suas missões estarão memorizadas em sua mente. Isso é importante para se locomover com mais rapidez pelo mapa, e também para verificar se a trajetória e os álibis dos outros jogadores faz sentido. Deixar uma aba com um print do mapa aberto para consultar de vez em quando também é uma boa pedida.

Evite votar sem provas

A votação em grupo é um dos poderes mais importantes do jogo, mas o tiro também pode sair pela culatra. Se os tripulantes escolhem votar para eliminar um inocente, o trabalho do impostor fica mais fácil – é como fazer o trabalho dele de graça. Por isso, evite votar com base em evidências fracas (“tal jogador estava andando de forma estranha”, por exemplo) – para essas situações, prefira a opção de “Pular votação” e fique de olho em quer que seja suspeito.

Guarde o máximo de informações possíveis

Não basta andar pelo mapa fazendo suas tarefas: é importante ficar de olho também nos outros jogadores. Sempre repare em quem está ao seu redor, o que estão fazendo e em que direção estão indo. Todas essas informações podem ser utilizadas para tentar descobrir quem é um impostor quando um corpo for achado, por exemplo, ou para encontrar contradições e mentiras durante as discussões em grupo. Tente lembrar também toda sua trajetória e tudo o que fez para provar sua inocência caso outros tripulantes te interroguem.

Use as ferramentas do jogo para encontrar impostores

Alguns recursos, como as câmeras ou a mesa da Administração, podem te ajudar a reunir informações sobre onde os jogadores estão pelo mapa. A barra de tarefas da equipe que fica no canto superior esquerdo também é um bom recurso para encontrar impostores que fingem tarefas – mas lembre-se que ela só sobe quando alguém termina a última parte da tarefa. A missão de ligar os fios, por exemplo, precisa ser realizada em três lugares distintos do mapa, e a barra só sobe quando alguém completar a terceira parte.

Dicas para impostores

Procure álibis

É tentador sair andando sozinho pelo mapa a procura de vítimas isoladas – mas essa não é a melhor estratégia. Uma hora ou outra, a equipe vai começar a desconfiar de você se nunca te ver. Por isso, passe algum tempo com outras pessoas, e, se possível, finja estar realizando tarefas. Prefira fingir tarefas que não são verificáveis – evite coisas como o scanner da Enfermaria. Também é bom fingir que está fazendo tarefas longas ou que possuem mais de uma parte, como os fios e o download, porque a barra de tarefas da equipe não sobe imediatamente. Procure encontrar pessoas principalmente após realizar um assassinato, para ter um álibi confiável.

Mate as pessoas certas

Por mais que algumas situações pareçam perfeitas para se assassinar tripulantes, escolher a ordem das vítimas é essencial. Se o grupo começa a suspeitar de um inocente, por exemplo, evite matá-lo, porque assim ele pode levar a culpa por seus crimes. Se você montou um álibi forte acompanhando um tripulante, evite também eliminá-lo, pois ele pode te defender de acusações. Busque eliminar quem já se provou tripulante também, como quem fez tarefas visíveis, para que no final só sobrem possíveis suspeitos.

Vote com o grupo

Na hora de votar, o impostor também deve se passar de tripulante. Se seu parceiro de matanças foi pego no flagra e todos decidem eliminá-lo, não contrarie o grupo e siga a decisão coletiva – caso contrário, as suspeitas recairão em você também. Evite forçar suspeitas sobre um inocente ao votar sozinho nele todos os turnos, porque isso também chama a atenção.

Use as sabotagens com sabedoria

As armas mais poderosas do impostor são as sabotagens – mas é preciso usá-las com sabedoria, porque há um tempo de recarga considerável entre elas. Utilize sabotagens de urgência, como a explosão do reator e o fim do oxigênio, para separar os tripulantes ou atraí-los para um lado do mapa; já sabotar as luzes é um ótimo recurso para conseguir matar na surdina e até com mais gente por perto. Fechar as portas, por sua vez, ajuda a atrasar os tripulantes e a esconder corpos. Lembre-se também que quando há uma sabotagem ativa, o botão de reunião não pode ser pressionado – por isso as sabotagens são excelentes no final do jogo, quando poucos assassinatos garantem a vitória do impostor.