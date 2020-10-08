Among Us: 9 dicas para se sair bem no jogo do momento

Lançado por uma empresa indie em 2018, “Among Us” é um jogo online de mistério e suspense que explodiu na segunda metade de 2020, alcançando milhões de jogadores simultâneos em todo o mundo. Com gráficos bem básicos, o game está disponível para smartphones gratuitamente e também para desktop, através da plataforma Steam, em que pode ser comprado por R$ 10,89.

O conceito do jogo também é simples: até 10 pessoas controlam tripulantes de uma nave espacial, onde devem realizar pequenas tarefas para manter o voo sob controle. No entanto, entre o grupo há pelo menos um impostor (podem ser até três), cuja única missão é matar os outros tripulantes sem ser descoberto. Ele pode fazer isso se aproximando de um jogador ou sabotando os serviços da nave, como o abastecimento de oxigênio. O grupo, por sua vez, tem que debater para tentar descobrir quem entre eles é o assassino, e pode votar por ejetá-lo da nave.

Se os tripulantes conseguirem completar todas as tarefas, a vitória é deles. Eles também podem ganhar se descobrirem quem são os impostores e votarem para que eles sejam ejetados. Os impostores ganham se sobrar um número igual de impostores e tripulantes vivos, ou se uma sabotagem letal não for consertada a tempo. Pode parecer complicado, mas é só começar a jogar para pegar o jeito.

Com tudo isso, “Among Us” é um divertido jogo de mentiras, traições e assassinatos na surdina. É uma boa aposta para se jogar em grupo de amigos, especialmente em tempos de pandemia. Se você começou a se aventurar pelo jogo recentemente e está um pouco perdido(a), não se preocupe: aqui vão algumas dicas de como melhorar sua gameplay – sendo impostor ou tripulante.

Dicas para tripulantes

Ande em grupo

Continua após a publicidade

Nada mais apetitoso para um impostor do que encontrar um alvo isolado em um canto do mapa. Se você quer sobreviver, tente ficar perto de outras pessoas – quanto mais, melhor. Caso precise se movimentar muito pelo mapa para fazer as tarefas, tente escolher pelo menos um parceiro para te acompanhar. É claro que você pode ter o azar de andar com o impostor por aí e acabar assassinado quando ninguém mais estiver por perto, mas faz parte do jogo.

Decore o mapa e suas tarefas

Pode parecer difícil, mas acredite: em pouco tempo, toda a nave e suas missões estarão memorizadas em sua mente. Isso é importante para se locomover com mais rapidez pelo mapa, e também para verificar se a trajetória e os álibis dos outros jogadores fazem sentido. Deixar uma aba com um print do mapa aberto para consultar de vez em quando também é uma boa pedida.

Continua após a publicidade

Evite votar sem provas

A votação em grupo é um dos poderes mais importantes do jogo, mas o tiro também pode sair pela culatra. Se os tripulantes escolhem votar para eliminar um inocente, o trabalho do impostor fica mais fácil – é como fazer o trabalho dele de graça. Por isso, evite votar com base em evidências fracas (“tal jogador estava andando de forma estranha”, por exemplo) – para essas situações, prefira a opção de “Pular votação” e fique de olho em quer que seja suspeito.

Guarde o máximo de informações possíveis

Continua após a publicidade

Não basta andar pelo mapa fazendo suas tarefas: é importante ficar de olho também nos outros jogadores. Sempre repare em quem está ao seu redor, o que estão fazendo e em que direção estão indo. Todas essas informações podem ser utilizadas para tentar descobrir quem é um impostor quando um corpo for achado, por exemplo, ou para encontrar contradições e mentiras durante as discussões em grupo. Tente lembrar também toda sua trajetória e tudo o que fez para provar sua inocência caso outros tripulantes te interroguem.

Use as ferramentas do jogo para encontrar impostores

Alguns recursos, como as câmeras ou a mesa da Administração, podem te ajudar a reunir informações sobre onde os jogadores estão pelo mapa. A barra de tarefas da equipe que fica no canto superior esquerdo também é um bom recurso para encontrar impostores que fingem tarefas – mas lembre-se que ela só sobe quando alguém termina a última parte da tarefa. A missão de ligar os fios, por exemplo, precisa ser realizada em três lugares distintos do mapa, e a barra só sobe quando alguém completar a terceira parte.

Continua após a publicidade

Dicas para impostores

Procure álibis

É tentador sair andando sozinho pelo mapa a procura de vítimas isoladas – mas essa não é a melhor estratégia. Uma hora ou outra, a equipe vai começar a desconfiar de você se nunca te vir. Por isso, passe algum tempo com outras pessoas, e, se possível, finja estar realizando tarefas. Prefira fingir tarefas que não são verificáveis – evite coisas como o scanner da Enfermaria. Também é bom fingir que está fazendo tarefas longas ou que possuem mais de uma parte, como os fios e o download, porque a barra de tarefas da equipe não sobe imediatamente. Procure encontrar pessoas principalmente após realizar um assassinato, para ter um álibi confiável.

Mate as pessoas certas

Continua após a publicidade

Por mais que algumas situações pareçam perfeitas para se assassinar tripulantes, escolher a ordem das vítimas é essencial. Se o grupo começa a suspeitar de um inocente, por exemplo, evite matá-lo, porque assim ele pode levar a culpa por seus crimes. Se você montou um álibi forte acompanhando um tripulante, evite também eliminá-lo, pois ele pode te defender de acusações. Busque eliminar quem já se provou tripulante também, como quem fez tarefas visíveis, para que no final só sobrem possíveis suspeitos.

Vote com o grupo

Na hora de votar, o impostor também deve se passar de tripulante. Se seu parceiro de matanças foi pego no flagra e todos decidem eliminá-lo, não contrarie o grupo e siga a decisão coletiva – caso contrário, as suspeitas recairão em você também. Evite forçar suspeitas sobre um inocente ao votar sozinho nele todos os turnos, porque isso também chama a atenção.

Use as sabotagens com sabedoria

As armas mais poderosas do impostor são as sabotagens – mas é preciso usá-las com sabedoria, porque há um tempo de recarga considerável entre elas. Utilize sabotagens de urgência, como a explosão do reator e o fim do oxigênio, para separar os tripulantes ou atraí-los para um lado do mapa; já sabotar as luzes é um ótimo recurso para conseguir matar na surdina e até com mais gente por perto. Fechar as portas, por sua vez, ajuda a atrasar os tripulantes e a esconder corpos. Lembre-se também que quando há uma sabotagem ativa, o botão de reunião não pode ser pressionado – por isso as sabotagens são excelentes no final do jogo, quando poucos assassinatos garantem a vitória do impostor.