Quem diria que um jogo de feijões batalhando por uma coroa se tornaria o mais vendido da história da PlayStation. Fall Guys: Ultimate Knockout, desenvolvido pela britânica Mediatonic, atingiu esse marco na última quarta-feira (26).

A PlayStation Brasil comemorou a conquista em seu perfil no Twitter, mas não divulgou o número de usuários. Para aqueles que ainda não tiveram a chance de jogar Fall Guys, vale entender como funciona: são 60 participantes lutando pela coroa final. Para conquistá-la, é preciso escapar ileso de cada rodada do game – aqueles que forem perdendo são eliminados no caminho. Cada fase conta com um mini-jogo diferente, que pode ser desde uma corrida com obstáculos até uma competição em equipes, nas quais os participantes devem acumular ovos em seu território.

À primeira vista, o jogo parece simples – e exige mais sorte do que habilidade. Afinal, o que tem de tão especial em Fall Guys que foi capaz de unir os mais diversos tipos de jogadores? Vamos investigar.

Game shows

Fall Guys é inspirado nos game shows com desafios físicos, que conquistam o público há décadas. Qualquer semelhança com as famosas Olimpíadas do Faustão, então, não é mera coincidência. Essa familiaridade, inclusive, rendeu diversos memes, que ajudou na popularização do jogo. No vídeo abaixo, dá para ter uma ideia de como Fausto Silva narraria uma partida:

Como seria se o Faustão narrasse uma partida de Fall Guys

Os game shows costumam conquistar o público devido à sua aleatoriedade. Um dos programas mais antigos do gênero é o Intervilles, exibido na França em 1962. Quatro anos depois, surgiu o britânico It’s a Knouckout, inspirado no modelo francês. A versão brasileira, exibida no Domingão do Faustão, foi lançada em 1989 e ficou no ar até 1998, voltando para as telinhas em uma adaptação de 2019.

Mistura de gêneros

Fall Guys é um jogo ao estilo battle royale: ganha quem sobrevive até o final, assim como outro game, Fortnite, e a saga de livros (e filmes) Jogos Vorazes. Aqui, porém, não há uso de armas ou equipamentos, nem mesmo um mapa que restringe a visão do jogador.

Além disso, os gráficos remetem ao universo infantil, sendo um jogo colorido, com músicas divertidas e personagens personalizáveis.

Em Fall Guys, você pode ser um feijão vestido de lobo, pombo ou até cacto. Mas, dentro de um futuro próximo, talvez você possa ser também atendente do KFC ou usar um colete do Walmart. O perfil do jogo no Twitter lançou uma gincana em que as marcas que oferecessem a maior doação para a caridade teriam uma roupa exclusiva no jogo. Ao final do desafio, o dinheiro doado pelo ganhador irá para a SpecialEffects, uma instituição de caridade britânica especializada em ajudar pessoas com deficiência física a jogar videogame.

We need this skin in @FallGuysGame

Ainda pensando nas skins, surgiu recentemente um apelo de pessoas com deficiência por representatividade dentro do jogo. O streamer Machadinho, que é cadeirante, fez o pedido pelo Twitter com uma imagem do personagem na cadeira de rodas. A conta oficial do jogo respondeu, dizendo que eles curtiram a ideia. Mas, por ora, não há nenhuma confirmação de que o item seja adicionado ao jogo.

Enquanto isso, alguns usuários da rede facilitaram a vida dos desenvolvedores e já prepararam o design:

Inspired by the incredible artist @anactrln and the player @machadinho_BR

Jogabilidade simples

Ninguém precisa ser um gamer experiente para jogar Fall Guys. O jogo é totalmente intuitivo, utiliza poucos botões e não necessita de habilidades especiais. Basicamente, o usuário deve correr, pular, segurar e, em alguns casos, apenas contar com a sorte. Mesmo aqueles mais viciados, que já desenvolveram alguns truques para se dar bem nas fases, estão sujeitos aos imprevistos do jogo.

Por mais estressante que seja perder, Fall Guys ganha de muitos jogos do mesmo gênero devido à sua rapidez: você consegue sair de uma partida e iniciar outra em instantes. Basta apenas esperar a entrada de todos os jogadores na sala. E mesmo se você passar por todos os desafios e se consagrar campeão, vai notar que sua jornada não durou mais do que 15 minutos.

Gratuidade

O jogo foi lançado no dia 4 de agosto para PC (via Steam) e Playstation 4. Ele foi lançado de forma gratuita na PS Plus, a loja da Playstation, atraindo grande parte dos usuários para o game. Em 24 horas, o jogo conquistou 1,5 milhões de pessoas, causando até mesmo instabilidade no servidor em seus primeiros dias. A gratuidade vai até a próxima segunda-feira (31).

Foi tanto sucesso que, com menos de um mês de jogo lançado, uma nova versão já está sendo trabalhada para dispositivos móveis. A empresa chinesa Bilibili garantiu os direitos do jogo, mas ele deverá ser lançado apenas no país. Por lá, o jogo deve receber outro nome, “Jelly Bean: Ultimate Knockout”, referência aos personagens, que parecem jujubas.

Extra: Segunda Temporada

Para quem já jogou muito Fall Guys e está esperando por novas “provas”, saiba que isso já está em desenvolvimento. Nesta quinta (27), foi mostrado na Gamescom, feira anual de jogos eletrônicos, o trailer da segunda temporada do jogo. Sua data de chegada não foi confirmada, mas ela trará uma temática medieval, com cenários de castelo e roupas de dragão. Confira: